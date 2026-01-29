Росія передала Ірану ударні гелікоптери Мі-28 (фото)

Мі-28 може знищувати живу силу, танки та іншу бронетехніку, а також малошвидкісні повітряні цілі.

З’явилися візуальні докази постачання до Ірану російських ударних вертольотів Мі-28НЕ. На фотографії, викладені у Мережу, звернули увагу фахівці порталу Defense Express.

Зазначається, що це саме перша партія вертольотів, яка нещодавно прибула до країни. Одним із доказів цього називають повідомлення репортера для іранського державного медіа Tasnim News.

Фахівці Defense Express звертають увагу на те, що вертоліт на фото перебуває в "‎розібраному"‎ стані, характерному саме для транспортування. Тож, хоча точних даних немає, знімки свідчать, що машина, ймовірно, була отримана зовсім недавно.

Деякі користувачі соцмереж визначили геолокацію, де були сфотографовані російські вертольоти. Виявилося, що це ангари компанії Pars Aerospace Services Company у Тегерані.

Військовий портал нагадує, що про постачання Мі-28НЕ разом із винищувачами четвертого покоління Су-35С в Іран офіційно оголосили ще в листопаді 2023-го, хоча чутки про це ходили з січня того ж року.

На думку фахівців, росіяни могли передати як вживані вертольоти, так і машини, виготовлені з нуля. Другий варіант виглядає більш правдоподібним, адже іранці, ймовірно, чекали на нові борти.

У цілому, Мі-28НЕ можуть стати значним посиленням для Ірану. Наразі його вертолітний парк включає до 50 одиниць AH-1J Cobra та невідому кількість одномісних легких HESA Shahed 285, створених на базі Bell 206. Це морально застарілі гелікоптери, які майже ніяк не зможуть вплинути на перебіг бойових дій.

Мі-28. Довідка УНІАН

Мі-28 є радянським та російським ударним вертольотом, який здійснив перший політ 10 листопада 1982 року. Гелікоптер може знищувати живу силу, танки та іншу бронетехніку, а також малошвидкісні повітряні цілі.

Гелікоптери цього типу застосовуються у російсько-українські війни, однак, на відміну від Ка-52, за роки протистояння майже ніяк себе не проявили.

За даними ресурсу Oryx, під час війни проти України росіяни могли втратити (пошкодженими та знищеними) близько 18 гелікоптерів Мі-28.

Мі-28 – інші новини

Раніше експерти порівняли Мі-28 та відомий американський гелікоптер Apache AH-64. На думку фахівців, гелікоптери слідують "‎різним стратегіям бою"‎. Apache більше покладається на датчики та ракети Hellfire, тоді як Мі-28 робить акцент на швидкості та міцній броні.

Москва намагається наростити бойовий потенціал Мі-28. Раніше стало відомо, що росіяни оснастили Мі-28НМ протитанковими ракетами "Вихор" з дальністю в 10 кілометрів. Проте навіть самі російські пропагандисти визнавали, що система не може працювати коректно.

