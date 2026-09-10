Новий балістичний 'франкенштейн' росіян: ГУР розкрило деталі про ракету до С-400

У цьому засобі ураження застосовується осколково-фугасна бойова частина вагою 199 кг з підготовленими елементами ураження.

Російські ударні ракети РМ-48У, що летять по балістичній траєкторії, створюють зі старих зенітних ракет та ракет-мішеней для комплексу С-400 "Триумф".

Про це заявила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Йдеться, що з метою розширення номенклатури ракетного озброєння для завдання ударів по Україні противник відновлює списані зенітні керовані ракети та ракети-мішені для комплексу С-400 і модернізує їх до рівня ударних ракет.

За даними розвідки, новий російський балістичний "франкенштейн" має твердопаливний двигун від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ (С-400), хвостовий відсік від експортної зенітної ракети 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

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РМ-48У – одноступенева ракета з твердопаливним двигуном, яка летить по балістичній траєкторії зі швидкістю 4-6 М та має дальність до 400 км. У ракеті застосовується осколково-фугасна бойова частина вагою 199 кг з підготовленими елементами ураження.

Навігація та наведення цієї ракети здійснюються за рахунок автономної безплатформенної інерціальної навігаційної системи та супутникової навігаційної системи на базі приймачів "Комета-Р12".

Для завжання ударів зенітними ракетами по наземних об’єктах на тактичну та оперативну глибину, росіяни спеціально створили окремі підрозділи: спеціальна тактична ракетна група (СТРГ) з ракетами РМ-48У (радіокомандне наведення) та спеціальна оперативна ракетна група (СОРГ) з ракетами РМ-48У (з наведенням по супутнику). Дальність застосування перших у складі СТРГ обмежується радіогоризонтом та спроможностями радару підсвічування та наведення комплексу С-400, тому в більшості випадків противник застосовує автономні ракети РМ-48У з СНС у складі СОРГ, пояснюють розвідники.

Компонентна база електронних блоків ракети має стандартне для російського озброєння наповнення за країнами брендів. Найбільше – 95 зі 117 – США, 4 – з Тайваню, 3 – зі Швейцарії, по 2 – з Німеччини, Нідерландів, Японії та Південної Кореї. З нового – лазерний діод виробництва французької компанії 3SP TECHNOLOGIES.

Крім того, оприлюднено інформацію щодо 63 російських підприємств, задіяних у кооперації з виробництва цих ракет, посадових осіб та співробітників основних з них, а також іноземного обладнання, яке такі підприємства використовують.

Російське озброєння

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило детальну інформацію про російську балістичну ракету 3М22 "Циркон", яку спочатку створювали як морську ракету. Росія планувала використовувати її на атомних підводних човнах і фрегатах проєкту 22350, оснащених універсальними корабельними пусковими установками 3С14.

Але після початку повномасштабної війни та серйозних проблем із застосуванням Чорноморського флоту РФ росіяни адаптували ракету для запуску з берегових ракетних комплексів "Бастіон-М".

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