Новий балістичний 'франкенштейн' росіян: ГУР розкрило деталі про ракету до С-400

Російські ударні ракети РМ-48У, що летять по балістичній траєкторії, створюють зі старих зенітних ракет та ракет-мішеней для комплексу С-400 "Триумф".

Про це заявила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Йдеться, що з метою розширення номенклатури ракетного озброєння для завдання ударів по Україні противник відновлює списані зенітні керовані ракети та ракети-мішені для комплексу С-400 і модернізує їх до рівня ударних ракет.

За даними розвідки, новий російський балістичний "франкенштейн" має твердопаливний двигун від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ (С-400), хвостовий відсік від експортної зенітної ракети 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

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РМ-48У – одноступенева ракета з твердопаливним двигуном, яка летить по балістичній траєкторії зі швидкістю 4-6 М та має дальність до 400 км. У ракеті застосовується осколково-фугасна бойова частина вагою 199 кг з підготовленими елементами ураження.

Навігація та наведення цієї ракети здійснюються за рахунок автономної безплатформенної інерціальної навігаційної системи та супутникової навігаційної системи на базі приймачів "Комета-Р12".

 Для завжання ударів зенітними ракетами по наземних об’єктах на тактичну та оперативну глибину, росіяни спеціально створили окремі підрозділи: спеціальна тактична ракетна група (СТРГ) з ракетами РМ-48У (радіокомандне наведення) та спеціальна оперативна ракетна група (СОРГ) з ракетами РМ-48У (з наведенням по супутнику). Дальність застосування перших у складі СТРГ обмежується радіогоризонтом та спроможностями радару підсвічування та наведення комплексу С-400, тому в більшості випадків противник застосовує автономні ракети РМ-48У з СНС у складі СОРГ, пояснюють розвідники.

Компонентна база електронних блоків ракети має стандартне для російського озброєння наповнення за країнами брендів. Найбільше – 95 зі 117 – США, 4 – з Тайваню, 3 – зі Швейцарії, по 2 – з Німеччини, Нідерландів, Японії та Південної Кореї. З нового – лазерний діод виробництва французької компанії 3SP TECHNOLOGIES.

Крім того, оприлюднено інформацію щодо 63 російських підприємств, задіяних у кооперації з виробництва цих ракет, посадових осіб та співробітників основних з них, а також іноземного обладнання, яке такі підприємства використовують.

Новий балістичний 'франкенштейн' росіян: ГУР розкрило деталі про ракету до С-400

Російське озброєння

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило детальну інформацію про російську балістичну ракету 3М22 "Циркон", яку спочатку створювали як морську ракету. Росія планувала використовувати її на атомних підводних човнах і фрегатах проєкту 22350, оснащених універсальними корабельними пусковими установками 3С14.

Але після початку повномасштабної війни та серйозних проблем із застосуванням Чорноморського флоту РФ росіяни адаптували ракету для запуску з берегових ракетних комплексів "Бастіон-М". 

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