Дальність дії "Грому" в 500 км достатня для ураження важливих об'єктів на території Росії.

Час від часу в українському інформаційному просторі виникають розмови про застосування на фронті українського ракетного комплексу під назвою "Грім", хоча його наявність на озброєнні у ЗСУ офіційно не підтверджено. Експерти Building Tech розповіли про те, що собою являє цей комплекс і чим він небезпечний для окупантів.

"Грім" - оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений Українським конструкторським бюро "Південне". Запланована дальність стрільби становить до 500 км. Характеристики ракети дозволяють вражати наземні, морські і повітряні цілі, в залежності від встановленої бойової частини і системи наведення.

"Такі ракети зазвичай використовуються для ураження важливих об'єктів противника, включаючи командні пункти, Мости, об'єкти ППО, ракетні і артилерійські батареї, війська і техніку, будівлі, радіолокаційні аеродроми та інші важливі об'єкти. Дальність дії "Грому" в 500 км достатня для ураження важливих об'єктів на території Росії".

Експерти відзначають, що пускова установка "Грім" здатна нести і запускати крилаті ракети наземного базування "Коршун" з дальністю 280-700 км.

"Коршун-2" -український проект дозвукової крилатої ракети, створеної на основі технології радянської крилатої ракети Х-55. За заявою прес-служби КБ "Південне", крилата ракета "Коршун-2" здійснює політ, огинаючи рельєф місцевості на надмалих висотах, до 50 метрів над поверхнею землі.

Зазначається, що ракетоносій "Грім" несе дві ракети. Кожна ракета наводиться незалежно. Установку обслуговує екіпаж з трьох осіб.

Комплекс має кілька модифікацій, що включають:

"Грім" - оперативно-тактичний ракетний комплекс для ураження об'єктів, розташованих в оперативно-тактичній глибині противника на відстані до 280 км від точки старту - вогневих засобів (батареї зенітно-ракетних комплексів, ракетні комплекси); літаків і вертольотів на стоянках аеродромів; об'єктів протиповітряної та протиракетної оборони; командних пунктів і вузлів зв'язку.

"Грім-М" - тактичний ракетний комплекс для ураження тільки наземних об'єктів, розташованих в тактичній глибині противника на відстані до 100 км від точки старту.

"Грім-2" - мобільна пускова установка з двома ракетами типу "земля-земля" на шасі п'ятиосного вантажного автомобіля високої прохідності, розробленого для комплексу "Грім".

Ракетний комплекс "Грім" - реакція окупантів

Згідно з офіційними повідомленнями країни-агресора, до жовтня РФ "збила" вже сім ракет "Грім". А 1 жовтня ворог вперше заявив про збиття одразу двох ракет. Крім цього, 30 вересня 2022 року російські окупанти заявили, нібито знищили у Дніпрі цехи зі збору ракет в ОТРК "Грім-2".

У той же час в Генштабі на питання про те, що насправді відбувається з виробництвом ракет "Грім-2", відповіли, що "поки хотіли б зберегти секретність".

Водночас військові експерти ставили під сумнів заяви РФ про наявність цієї зброї в ЗСУ.

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