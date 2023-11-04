"Нехай росіяни відчувають його дію на собі", кажуть в Генштабі.

Країна-агресор продовжує брехати про збиття українських ракет "Грім-2", наявність котрих на озброєнні у Збройних сил України офіційно не підтверджувала.

На ці вкиди відреагував начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов.

На запитання про те, що насправді відбувається із виробництвом ракет "Грім-2", Баранов відповів, що "поки що хотів би таємничість зберегти".

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"Але так, він є, він вдосконалюється, і росіяни нехай відчувають його дію на собі", – заявив військовий.

Грім-2 - що це за ракета

З 2013 року конструкторським бюро "Південне" розробляється український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім 2" (експортна назва) або ОТРК "Сапсан". Це комплекс на базі попередніх розробок за проектами "Борисфен" та БФРК "Сапсан", що має бути побудований на базі твердопаливної балістичної ракети з заявленим радіусом дії від 280 км до 500 км.

Відповідно до офіційних повідомлень країни-агресора, до жовтня РФ "збила" вже сім цих ракет. А 1 жовтня ворог вперше заявив про збиття одразу двох ракет. Крім цього, 30 вересня 2022 року російські окупанти заявили, нібито знищили у Дніпрі цехи зі збирання ракет до ОТРК "Грім-2".

Військові експерти ставили під сумнів заяви РФ про наявність цієї зброї у ЗСУ.

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