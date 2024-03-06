Французький винищувач четвертого покоління Dassault Rafale став одним з головних хітів сучасного авіаринку.

Французький авіабудівний гігант Dassault Aviation до кінця року збільшить обсяги виробництва винищувачів Rafale с двох одиниць на місяць до трьох. Про це з посиланням на генерального директора Dassault Aviation Еріка Трапп'є повідомила La Tribune.

"Ми переходимо від темпу виробництва, який був майже меншим за одиницю у 2020 році, коли він став дійсно критичним, до темпу виробництва 3. Сьогодні цей показник становить 2", – заявив Трапп'є.

Якщо портфель замовлень на Rafale ростиме й надалі, то Dassault поставить в якості цілі середній темп виробництва по чотири літаки на місяць. Досягти його буде важко, адже для виробництва деяких комплектуючих до Rafale необхідно 36 місяців.

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Популярність літака на ринку стрімко зростає. Якщо за минулий рік портфель замовлень на винищувач збільшився на 60 одиниць, то лише за січень цього року він зріс на 18. Загалом у січні портфель замовлень на Rafale складав 228 літаків.

Dassault Rafale – довідка

Dassault Rafale є багатоцільовим винищувачем покоління 4++. Перший політ він здійснив 4 липня 1986 року.

Для літка обрали традиційну для винищувачів Dassault Aviation схему "качка" з трикутним крилом, в якій переднє поворотне горизонтальне оперення розташоване попереду крила для збільшення маневровості. Усього станом на минулий рік було побудовано близько 260 таких машин.

Rafale має потужну номенклатуру штатного озброєння, зокрема авіабомби AASM Hammer. Нагадаємо, нещодавно стало відомо про їх перше застосування ЗСУ.

Раніше міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що AASM інтегрували до складу озброєння українських МіГ-29 та Су-24.

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