Для кораблів окремо закуповувалося українське обладнання.

Нещодавно в Російській Федерації відбулася церемонія передачі Індії ракетного корабля, який колись будувався для флоту РФ. За словами речника Військово-морських сил ЗС України Дмитра Плетенчука, РФ продала Індії кілька фрегатів тому, що не могла їх добудувати без двигунів, які виробляв завод "Зоря-Машпроект" (Миколаїв).

"Ще до 2014 року Росія заклала серію фрегатів. Це універсальні фрегати, які мають універсальні пускові шахти", - сказав Плетенчук в етері телемарафону.

Він пояснив, що вже тоді Москва розуміла: ракети "Калібр" - "вчорашній день", та переходили на більш сучасний вид озброєння, щоб встановлювати його на морські платформи.

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"Але у 2014 році були введені санкції проти Російської Федерації, в першу чергу, санкції з нашого боку - з боку України. Двигуни для цих фрегатів робив "Зоря-Машпроект" (Миколаїв) та без них, як виявилося, російські кораблі побудувати неможливо. Більше того вони (росіяни – УНІАН) намагалися відновити це виробництво на своїй території, і навіть через п'ять років презентували, що налагоджено, але це виявилося фейком", - розповів речник.

Він додав, що росіянам не допомогло навіть те, що вони "перетягнули" у РФ частину спеціалістів з України, бо це виробництво – унікальне та налагодити у себе окупанти його, станом на зараз, не змогли. Тому, за словами Плетенчука, РФ була вимушена відмовитися від цілої серії фрегатів та продати їх Індії, зокрема, без двигунів.

"Наскільки мені відомо, Індія закупала ці двигуни окремо. Якщо відповідає дійсності, що зараз індійські кораблі оснащені українськими двигунами, це свідчить про те, що РФ відпрацювала в інтересах Індії", - додав речник.

За даними Naval News, Росія запропонувала Індії купити два найсучасніші кораблі, що були в стадії будівництва, — майбутні "Адмірал Бутаков" та "Адмірал Істомін". Контракт на купівлю фрегатів було підписано у жовтні 2016 року. Видання стверджує, що Індії довелося досягти угоди з Україною, щоб вона погодилася експортувати турбіни, необхідні для добудови фрегатів. Іноземні журналісти пишуть, що комплект морської енергетичної установки M7N1 для двох фрегатів був замовлений у серпні 2017 року та коштував близько 76 мільйонів доларів. "Зоря-Машпроект" поставив їх на Калінінградський суднобудівний завод наприкінці 2020-початку 2021 року.

Новини російського ВМФ

Нагадаємо, у вересні Росія спустила на воду фрегат проєкту 22350 "Адмірал Ісаков", який став одним з найбільших та найбільш потужних російських кораблів нової побудови.

А ще раніше, у червні Москва спустила на воду малий ракетно-артилерійський корабель "Ставрополь", який став 12-м представником проєкту 21631 "Буян-М".

Незважаючи на малі розміри, такі кораблі оснащені установками вертикального пуску 3С14, які дозволяюсь запускати ракети "Калібр" або "Онікс".

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