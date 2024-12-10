Спочатку фрегат було названо на честь адмірала російського імператорського флоту Григорія Бутакова.

9 грудня на суднобудівному заводі "Янтар" в Калінінградській області провели церемонію передачі Індії фрегату проекту 11356, який отримав назву Tushill. Про це повідомляє Naval News.

Спочатку корабель був названий на честь адмірала російського імператорського флоту Григорія Бутакова - він призначався для Військово-морського флоту РФ.

Фрегат спустили на воду ще у березні 2016 року. Добудову корабля заморозили, оскільки його проектували під силові установки від українського підприємства "Зоря-Машпроект", які РФ не могла отримувати після подій 2014 року.

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У кінцевому підсумку фрегат разом з ще одним кораблем цього типу, який отримав назву Tamala, було продано Індії. Tushill було повторно спущено на воду у 2021-му.

За даними з відкритих джерел, Tushill має довжину майже 125 м, а його ширина складає 15 м. Тактичне ударне озброєння корабля представлене установкою, розрахованою на 8 ракет Club-N (експортна версія "Калібру") або "Брамос".

Новини російського ВМФ

Нагадаємо, у вересні Росія спустила на воду фрегат проєкту 22350 "Адмірал Ісаков", який став одним з найбільших та найбільш потужних російських кораблів нової побудови.

А ще раніше, у червні Москва спустила на воду малий ракетно-артилерійський корабель "Ставрополь", який став 12-м представником проєкту 21631 "Буян-М".

Незважаючи на малі розміри, такі кораблі оснащені установками вертикального пуску 3С14, які дозволяюсь запускати ракети "Калібр" або "Онікс".

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