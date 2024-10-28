Раніше компанія Streit Group постачала броньовані машини ВПК "Вагнер".

Російські окупаційні війська отримали нову партію бронетехніки виробництва Streit Group. Як повідомляє військово-технічний портал Defence Blog, це підтверджують нещодавні відеоматеріали, поширені у Telegram.

"Імовірно, для ЗС РФ була закуплена партія різноманітної бронетехніки невідомого походження на базі Toyota Land Cruiser. Ці броньовики можуть бути з ОАЕ чи Південної Африки", - зазначив один із відомих російських мілблогерів "Военный осведомитель".

На відео можна побачити понад 20 автомобілів на базі модифікованих платформ Toyota Land Cruiser і Ford F-550. Йдеться про моделі Spartan SUT, Cobra і Cougar від виробника Streit Group з ОАЕ.

Відео дня

Наразі незрозуміло, чи була бронетехніка придбана безпосередньо у Streit Group або закуплена через третю країну. Однак ця компанія раніше продавала свої машини в різні країни і рекламувала їх на міжнародних оборонних виставках.

Нова поставка доповнює ряд бронетехніки, яка, як відомо, є на озброєнні російської армії. Зазначається, що Streit Group має досвід постачання модифікованих броньованих машин для таких приватних військових підрядників, як Wagner Group. У минулому компанія співпрацювала з російською ВПК, розробляючи для "вагнерівців" у зонах конфлікту броньовані машини "Кондор"/ВПК-Урал.

"Хоча подробиць про останню поставку мало, ця ситуація підкреслює триваючі складності на ринку зброї на тлі санкцій і глобальної політики контролю над зброєю", - додає Defence Blog.

Російська військова техніка - останні новини

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ISW, Росія продовжує нарощувати військове виробництво, і його темпи не сповільняться ще принаймні два роки. Аналітики прогнозують, що виснаження запасів зброї та обладнання може не мати істотного впливу на майбутнє російське військове виробництво.

У вересні українські військові захопили російський танк Т-90 "Прорив", вартість якого становить півтора мільйона доларів. Тоді воїни ЗСУ зазначали, що всередині відчувався запах фарби, що говорить про те, що техніка тільки-тільки почала використовуватися в бою.

Під час операції в Курській області українські десантники затрофеїли чимало ворожих танків, серед яких новітній Т-90М, чотири машини Т-80БВМ та два Т-72.

Нещодавно бійці механізованого батальйону "К2" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи затрофеїли російський експортний танк Т-90С.

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