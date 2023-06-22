Російські пропагандисти зганьбилися новим фейком.

Російські пропагандисти продовжують ганьбитися у створенні все більш потворних фейків зі знищення західної техніки ЗСУ.

Військово-політичний оглядач, OSINT-дослідник Олександр Коваленко помітив, що в російських соцмережах почали активно "гуляти" фото нібито підбитої системи РСЗВ M-270.

Росіяни у своїх Telegram стверджують, що на фото - нібито перше підтвердження знищення американської реактивної системи ЗСУ десь на Оріхівському напрямку, де українські війська ведуть активну розвідку боєм.

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Але, як зазначив Коваленко, пропагандисти традиційно збрехали.

"Російська пропаганда в черговий раз облажалася. Сьогодні з самого ранку російські z-канали несамовито верещали про перший документально підтверджений знищений M-270. Насправді ж це виявилася підбита інженерна машина ІМР-2 у районі Малої Токмачки", - пояснив оглядач.

Російська ІПСО довкола знищеної техніки ЗСУ та втрати України - головне

Росіяни постійно здійснюють "вкиди" про нібито знищену західну техніку. Нещодавно пропагандисти представили знищену сільгосптехніку за перше підтвердження підбиття Leopard.

Крім того, міністерство Шойгу постійно звітує про знищені HIMARS і перехоплених Storm Shadow - саме у дні, коли українські ракети уражають логістичні шляхи ЗС РФ на окупованих територіях.

Ні Україна, ні Захід не підтверджують знищення HIMARS. Хоча у росіян у травні майже вдалося вразити "Кинджалами" систему Patriot під час однієї з наймасованіших атак на Київ.

Водночас в України є підтверджені втрати перших Leopard 2 і Bradley на Запорізькому напрямку. Хоча, як стверджують військові та експерти, Росія зазнає ще більших втрат в обороні.

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