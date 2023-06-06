Російські пропагандисти заявили про нібито перші знищені німецькі танки Leopard 2, проте ними виявилась сільськогосподарська техніка.
Як доказ росіяни опублікували відео, на якому окупанти розстрілюють з протитанкового ракетного комплексу якусь рухому ціль. Стверджувалось, що ця ціль і є нібито Leopard 2, який вже з’явився на озброєнні у ЗСУ.
Рашистський "воєнкор" кремлівської "Комсомольської правди" Олександр Коц навіть наголосив у своєму Telegram, що це, мовляв, перше підтвердження влучання росіян у німецький танк. Однак невдовзі допис зник.
Своєю чергою, OSINT-спільнота у Twitter довела, що на кадрах - не танк, а сільськогосподарська техніка, яка, втім, також має назву "Леопард". "Техніка не тільки не нагадує танки, а й насправді є безневинною сільськогосподарською технікою - обприскувачем і комбайном", - йдеться у повідомленні OSINT-спільноти Ukraine Weapons Tracker.
Контрнаступ ЗСУ і російська ІПСО - головне
Напередодні в Міноборони заявили про початок наступальних дій на сході. Станом на 5 червня ЗСУ просунулися ще на 1,5 км під Бахмутом. Українські сили зайняли панівні висоти на півдні Бахмута, в результаті чого росіяни були змушені перейти в оборону.
Тоді як Росія стверджує, що контрнаступ ЗСУ розпочали одразу на п’яти напрямках, що український Генштаб заперечує і називає ворожими "вкидами".
Росіяни підготували для пропаганди в соцмережах старі ролики і фото про втрати України. Вони будуть публікувати подібні матеріали, навіть якщо самого контрнаступу за фактом не буде, вказав, своєю чергою, СтратКом.