Пропагандисти продовжують "ліпити" фейки довкола "втрат" ЗСУ під час "широкомасштабного" контрнаступу.

Російські пропагандисти заявили про нібито перші знищені німецькі танки Leopard 2, проте ними виявилась сільськогосподарська техніка.

Як доказ росіяни опублікували відео, на якому окупанти розстрілюють з протитанкового ракетного комплексу якусь рухому ціль. Стверджувалось, що ця ціль і є нібито Leopard 2, який вже з’явився на озброєнні у ЗСУ.

Рашистський "воєнкор" кремлівської "Комсомольської правди" Олександр Коц навіть наголосив у своєму Telegram, що це, мовляв, перше підтвердження влучання росіян у німецький танк. Однак невдовзі допис зник.

Своєю чергою, OSINT-спільнота у Twitter довела, що на кадрах - не танк, а сільськогосподарська техніка, яка, втім, також має назву "Леопард". "Техніка не тільки не нагадує танки, а й насправді є безневинною сільськогосподарською технікою - обприскувачем і комбайном", - йдеться у повідомленні OSINT-спільноти Ukraine Weapons Tracker.

Контрнаступ ЗСУ і російська ІПСО - головне

Напередодні в Міноборони заявили про початок наступальних дій на сході. Станом на 5 червня ЗСУ просунулися ще на 1,5 км під Бахмутом. Українські сили зайняли панівні висоти на півдні Бахмута, в результаті чого росіяни були змушені перейти в оборону.

Тоді як Росія стверджує, що контрнаступ ЗСУ розпочали одразу на п’яти напрямках, що український Генштаб заперечує і називає ворожими "вкидами".

Росіяни підготували для пропаганди в соцмережах старі ролики і фото про втрати України. Вони будуть публікувати подібні матеріали, навіть якщо самого контрнаступу за фактом не буде, вказав, своєю чергою, СтратКом.

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