Українські військові змогли пристосувати радянські пускові установки "Бук" для запуску Sea Sparrow.

У новий пакет військової допомоги Україні від США уперше ввійдуть зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Про це з посиланням на джерела повідомляє Politico.

Двоє людей, ознайомлених із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося пристосувати наявні пускові установки "Бук" для запуску Sea Sparrow.

До цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.

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Sea Sparrow: що це за ракета

RIM-7 Sea Sparrow ("Морський горобець") – керована корабельна зенітна ракета малої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, розроблена на початку 1960-х на базі ракети класу "повітря – повітря" AIM-7 Sparrow.

Характеристики Sea Sparrow

Маса: ~230 кг

Довжина: 3,64 метра

Діаметр: 0,203 м

Розмах крил: 1,02 м

Дальність стрільби: мінімальна – 1,5 км, максимальна – 20-30 км

Висота ураження: мінімальна - 6 м, максимальна - 15240 м

Бойова частина: осколково-фугасна WDU-27/B

Маса БЧ: 40,5 кг

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