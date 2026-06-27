Україна вперше показала надвеликий підводний дрон: що він вміє (відео)

Підводний безпілотник Sea Trident ST-1000 здатний долати до 3700 км, нести тонну бойового навантаження та виконувати одразу кілька типів бойових місій.

Українська компанія Global Mark презентувала свій перший надвеликий безпілотний підводний апарат Sea Trident ST-1000. Новинку показали на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 у Парижі, пише Naval News.

Раніше Global Mark була відома насамперед своїми безпілотниками та системами радіоелектронної боротьби, однак тепер компанія представила власну розробку для підводних операцій.

Sea Trident ST-1000 є автономним підводним безпілотником, розрахованим на виконання місій великої дальності. За інформацією розробника, апарат здатний доставляти до 1000 кг корисного навантаження до стратегічних цілей.

Система призначена для асиметричних морських операцій, де ключову роль відіграють прихованість і автономність. Безпілотник може рухатися під водою на невеликій глибині, що ускладнює його виявлення, а також транспортується у стандартному контейнері ISO, що дозволяє швидко перевозити його автомобільним транспортом.

Розробники зазначають, що Sea Trident ST-1000 є багатоцільовою платформою. Він може використовуватися для:

ударних операцій у форматі дрона-камікадзе;

доставки вантажів і боєприпасів;

перехоплення та знищення інших безпілотних апаратів;

запуску FPV-дронів.

Що відомо про характеристики

Новий український підводний безпілотник має довжину 10 метрів, ширину 2 метри та важить близько 10 тонн.

Заявлена дальність ходу становить 2000 морських миль (приблизно 3700 км), крейсерська швидкість – 11 км/год, а максимальна – близько 18,5 км/год. Робоча глибина занурення сягає 60 метрів.

Однією з головних особливостей Sea Trident ST-1000 є можливість нести бойову частину або інше корисне навантаження масою до 1000 кг, що робить його однією з найпотужніших українських безпілотних морських платформ, представлених публічно.

Новини безпілотних систем

Як повідомляв УНІАН, Український досвід використання морських безпілотників уважно вивчають країни НАТО, однак під час розробки власних систем західні держави припускаються помилок, які можуть знизити їхню ефективність у реальному бою.

Як заявив командир підрозділу морських безпілотників Головного управління розвідки з позивним Дев'ятий, деякі технічні вимоги, які країни НАТО висувають виробникам морських дронів, викликають занепокоєння.

За словами Дев'ятого, європейські суднобудівні компанії сумлінно виконують вимоги своїх урядів, однак не мають практичного досвіду ведення сучасної морської війни.

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