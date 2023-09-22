До експлуатації допустили три зразки цих модулів.

Міністерство оборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля".

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Міноборони. Вони зазначають, що мова йде про три зразки модулів, які застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили, а також боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", - відзначив лідер команди розробників.

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Українська зброя: останні новини

Україна має на озброєнні береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Він не встиг пройти всі випробування до повномасштабної війни, тому до необхідних параметрів його доводили вже на полі бою.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив, що військові успішно застосували далекобійне озброєння нашого виробництва, уразивши ціль на відстані 700 кілометрів.

Того ж дня секретар Ради нацбезпеки та оборони показав кадри випробувань ракетної зброї українського виробництва.

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