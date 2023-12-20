Японія дозволить експорт ракет для Patriot в США, які згодом зможуть передати їх в Україну.

На цьому тижні Японія офіційно оформить зміну в політиці експорту, яка зніме заборону на продаж ракет для Patriot, і це створить можливість для додаткових поставок таких ракет в Україну зі США.

Як пише The Washington Post з посиланням на високопоставлених чиновників США, Японія зможе експортувати кілька десятків ракет Patriot в Сполучені Штати, що поповнить арсенали Вашингтона і дасть США "гнучкість" у відправці більшої кількості засобів ППО в Україну.

Ця зміна правил військового експорту не буде прямо згадувати систему Patriot, але буде відповідати ключовому запиту адміністрації Байдена, заявили американські чиновники.

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Очікується, що Японія оголосить про ці зміни вже в п'ятницю, 22 грудня. Йдеться про ракети PAC-2 і PAC-3. Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет, а другі являють собою боєприпаси прямого ураження, які націлені безпосередньо на ракети і літаки.

"Патріоти" не підуть безпосередньо в Україну. Швидше за все, Японія розглядає можливість відправки десятків ракет до Сполучених Штатів для поповнення запасів, призначених для Японії та Індо-Тихоокеанського регіону. Токіо ще не представив графік, але рішення по деяких цифрах очікується "відносно скоро", повідомив один з чиновників.

"Це зніме заборону на ліцензований оборонний експорт, що дозволить перехоплювачам Patriot, виробленим в Японії, розміщуватися на озброєнні США. Кінцевим результатом буде вивільнення ракет Patriot, які в іншому випадку Сполучені Штати залишили б для регіону, що підвищить їх гнучкість при відправці їх на Україну", - пише WP.

Посилення української ППО

Під час прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що цієї зими в Україну надійдуть кілька нових систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, одна така система, а також ракети до неї включені в останній пакет допомоги від Німеччини.

Раніше Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами з посилення системи протиповітряної оборони (ППО).

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