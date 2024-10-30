В мережу виклали найбільш детальні на сьогодні фотографії таємничого тайванського безпілотного підводного човна, відомого на Заході як Smart Dragon. Про це повідомляє The War Zone.
В першу чергу, звертає на себе увагу пара торпедних апаратів у носовій частині. Один з них є відкритим. Поблизу можна бачити пристрої, які, вочевидь, використовуються для завантаження торпедного озброєння.
Про розробку Тайванем підводного безпілотника Smart Dragon відомо вже доволі давно. Втім, раніше повідомлялось, що він "не здатен вести бойові дії".
Можливо, в цьому дійсно є доля правди, адже поки що Smart Dragon розглядають лише як випробувальний стенд. Відпрацьовані на ньому технічні рішення можуть лягти в основу нових субмарин Тайваню.
Як би там не було, фотографії, напевно, стали неприємним "сюрпризом" для КНР, яка покладається на свій флот у ймовірному китайсько-тайванському протистоянні. Вочевидь, тепер Пекін буде ще більше хвилюватись за свої кораблі.
Щодо самого Smart Dragon, то про нього як і раніше відомо вкрай мало. На думку експертів, довжина субмарини складає близько 30 м. Водотоннажність корабля становить приблизно 100 т.
ВМС Тайваню – що відомо
Раніше УНІАН писав, що Тайбей вже має досвід у створенні субмарин. Ще у минулому році було представлено перший "національний" тайванський підводний човен.
За словами експрезидента республіки Цай Інвень, раніше створення субмарини вітчизняної розробки вважали нездійсненним завданням.
Втім, ситуація змінилась і зараз програма створення власних підводних човнів відіграє важливу роль у зміцненні можливостей військово-морських сил Тайваню.