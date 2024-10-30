Новий безпілотний підводний човен Тайваню, вочевидь, несе потужне озброєння.

В мережу виклали найбільш детальні на сьогодні фотографії таємничого тайванського безпілотного підводного човна, відомого на Заході як Smart Dragon. Про це повідомляє The War Zone.

В першу чергу, звертає на себе увагу пара торпедних апаратів у носовій частині. Один з них є відкритим. Поблизу можна бачити пристрої, які, вочевидь, використовуються для завантаження торпедного озброєння.

Про розробку Тайванем підводного безпілотника Smart Dragon відомо вже доволі давно. Втім, раніше повідомлялось, що він "‎не здатен вести бойові дії"‎.

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Можливо, в цьому дійсно є доля правди, адже поки що Smart Dragon розглядають лише як випробувальний стенд. Відпрацьовані на ньому технічні рішення можуть лягти в основу нових субмарин Тайваню.

Як би там не було, фотографії, напевно, стали неприємним "‎сюрпризом"‎ для КНР, яка покладається на свій флот у ймовірному китайсько-тайванському протистоянні. Вочевидь, тепер Пекін буде ще більше хвилюватись за свої кораблі.

Щодо самого Smart Dragon, то про нього як і раніше відомо вкрай мало. На думку експертів, довжина субмарини складає близько 30 м. Водотоннажність корабля становить приблизно 100 т.

ВМС Тайваню – що відомо

Раніше УНІАН писав, що Тайбей вже має досвід у створенні субмарин. Ще у минулому році було представлено перший "‎національний"‎ тайванський підводний човен.

За словами експрезидента республіки Цай Інвень, раніше створення субмарини вітчизняної розробки вважали нездійсненним завданням.

Втім, ситуація змінилась і зараз програма створення власних підводних човнів відіграє важливу роль у зміцненні можливостей військово-морських сил Тайваню.

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