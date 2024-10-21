Новий підводний човен типу 093B дещо більший за старіший тип 093.

У Китаю зʼявився новий тип підводного човна, який може становити серйозну загрозу. Вона може бути оснащеною крилатими ракетами.

Про це пише Девід Акс для The Telegraph. Раніше на супутникових знімках військово-морський експерт Томас Шугарт виявив зразок дизель-електричного ударного підводного човна типу 039, оснащеного невеликою допоміжною ядерною енергетичною установкою – інновація, яка може збільшити підводну витривалість цього типу підводних човнів. Але свіжіші знімки свідчать про те, що ця субмарина, схоже, затонула.

А ось новий тип, кадри з яким спливли на початку жовтня, має з'явитися цього року. Новий підводний човен типу 093B дещо більший за старіший тип 093. Він схожий на новітні американські підводні човни типу Block V "Вірджинія", які мають довжину 460 футів (140 м) і водотоннажність 10 200 тонн. США оснащують свої кораблі крилатими ракетами "Томагавк", і Китай будує ракету CJ-10, приблизно схожу на американську.

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Якщо, як прогнозується, ВМС Китаю зрештою побудує десяток підводних човнів типу 093B і кожен з них матиме по 18 вертикальних ракетних шахт – як це передбачено проектною документацією – то вони матимуть напоготові понад 200 крилатих ракет підводного базування.

"Як швидко китайські верфі зможуть побудувати ці судна, неясно. Це може зайняти десятиліття. Але розумні спостерігачі знають, що ніколи не варто недооцінювати промисловий потенціал Китаю – особливо коли йдеться про озброєння. Рішучі зусилля можуть дозволити спустити на воду десяток підводних човнів типу 093В вже за кілька років", – наголошує Акс.

За словами автора, це свідчить про те, Китай намагається зрівнятися у своєму потенціалі зі США – і намагається дуже наполегливо.

"Ця спроба має принаймні надати китайським ВМС нову потужну здібність: непомітного удару на великій відстані. Потенціал неодмінно додасться", – резюмує Девід Акс.

Військова міць Китаю

Китай має величезну армію – кількість особового складу, за даними з відкритих джерел, становить приблизно 2 мільйони осіб.

До того ж, Китай швидко нарощує свої можливості у військово-морській сфері. Наразі він має найбільший у світі флот за кількістю кораблів (близько 350 одиниць), включно з авіаносцями, есмінцями та підводними човнами. Хоча США зберігають лідерство в тоннажі кораблів, китайський флот активно модернізується і збільшує свою присутність, особливо в Тихоокеанському регіоні.

Варто згадати і про ядерний потенціал КНР. За даними на 2023 рік, Китай мав приблизно від 350 до 400 ядерних боєголовок. Це менше, ніж у США чи Росії, але Пекін активно розширює свій арсенал та модернізує засоби доставки.

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