Він зазначив, що тільки в посольстві США в Києві за грошима стежать 45 співробітників.

В Держдепартаменті США десятки співробітників стежать за витрачанням грошей на військову та фінансову допомогу, що надається Україні.

Про це держсекретар Ентоні Блінкен заявив у Палаті Представників Конгресу. Блінкен запевнив конгресменів, що він" серйозно, смертельно серйозно "ставиться до того, щоб гроші американських платників податків витрачалися"правильно і належним чином".

"Є дуже сильна система, яка дозволяє переконатися, що гроші витрачаються за призначенням. 45 осіб в нашому посольстві в Києві, чия робота полягає в контролі за витрачанням цих грошей. У Пентагоні є власна команда, яка стежить за тим, щоб поставлена зброя не використовувалася не за призначенням", – пояснив він ситуацію.

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Також Блінкен розповів про отримання звіту від офісу Генерального інспектора про нагляд за витрачанням грошей в Україні і він "радий повідомити, що отримані дуже хороші оцінки".

Глава Держдепу зазначив, що велика частина грошей виділяється через програму Світового банку, "яка дає їх тільки по квитанції за санкціоновані рекомендовані витрати", також є сторонні валідатори, "включаючи, наприклад, бухгалтерську фірму Deloitte, яка працює з Мінфіном".

Крім того Блінкен, заявив про переконання, що український президент Володимир Зеленський серйозно ставиться до того, щоб американські гроші та інші гроші витрачалися правильно. "Він звільнив кількох високопосадовців у різних міністерствах, тому що був стурбований або корупцією, або неадекватним управлінням. Для мене це доказ, що він не тільки на словах, а й вживає заходів, щоб переконатися, що наші гроші витрачаються правильно", – висловив думку Блінкен.

Допомога США Україні

США з перших днів війни масштабно підтримують Україну. Вони є лідерами за обсягом наданої допомоги.

Білий дім постійно виділяє Україні пакети військової допомоги, в які входить сучасна зброя.

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