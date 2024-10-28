Раніше в мережу вже викладали фото українського Су-24, оснащеного Storm Shadow/SCALP-EG.

Український бомбардувальник Су-24 сфотографували одразу з двома крилатими ракетами SCALP-EG/Storm Shadow.

Це свідчить про зростаючі можливості України наносити удари високоточною зброєю західного виробництва. Саме фото було опубліковане на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"‎Ми записуємося у чергу, щоб пускати "крилаті", – говорить один з льотчиків ‎фронтового бомбардувальника Су-24М. – А чого дивуєтесь, так і є. Кожен хоче виконати цю почесну місію. Є екіпажі, є літаки, а от ракет західних недостатньо… Хлопці дуже вмотивовані і цілеспрямовані, тому і черга!".

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Наголошується, що застосування Storm Shadow є дуже складним процесом. Воно включає в себе розвідку, планування удару та програмування ракети. Все це потребує максимально точних математичних розрахунків.

Зазначимо, що про застосування українськими літаками ракет SCALP-EG/Storm Shadow відомо вже доволі давно. Ще у минулому році президент Володимир Зеленський продемонстрував ракету цього типу, підвищену під бомбардувальник Су-24.

В січні цього року було опубліковано нове фото бомбардувальника Су-24М Повітряних сил ЗСУ із ракетою типу SCALP-EG.

Ракета Storm Shadow – довідка

Storm Shadow/SCALP-EG є англо-французькою крилатою ракетою великої дальності, яку зараз виробляє компанія MBDA. Storm Shadow – це британська назва ракети. Французьку версію позначають абревіатурою SCALP-EG.

Заявлена у відкритих джерелах дальність ракети складає приблизно 550 км. Штатними носіями цієї зброї виступають, зокрема, французькі літаки Mirage 2000 і Dassault Rafale.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейці хочуть створити потужнішу ракету, ніж Storm Shadow. Передбачається, що вона буде мати більшу дальність дії і ще більшу точність.

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