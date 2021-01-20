Новий документ серед іншого враховує ризики військової загрози з боку Росії і дисбаланс військових потенціалів України і Російської Федерації.

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про рішення Ради національної безпеки і оборони про Стратегію військової безпеки України.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду. Рішення прийнято без обговорення.

Прес-служба Міністерства оборони при цьому повідомила, що стратегія покликана замінити військову доктрину і визначає цілі, пріоритети та шляхи реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони в частині, що стосується забезпечення військової безпеки нашої держави.

Стратегія військової безпеки передбачає закріплення концепції всеосяжної оборони та залучення для її реалізації не тільки Збройних сил України, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства. Новий документ також враховує ризики військової загрози з боку Росії і дисбаланс військових потенціалів України і Російської Федерації.

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, комплексна оборона України передбачає застосування всіх форм і способів збройної боротьби з агресором. У тому числі, асиметричних та інших дій для оборони держави при дотриманні принципів і норм міжнародного права.

У разі схвального рішення РНБО, Стратегія військової безпеки буде введена в дію указом президента.

У Міноборони підкреслили, що стратегія військової безпеки України є основою для розробки стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів з питань оборони і розвитку сил оборони, розвитку озброєння і військової техніки, а також плану оборони України і планів застосування сил оборони.

Міністерство оборони протягом трьох місяців після схвалення Стратегії військової безпеки має представити проект нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду та затвердження керівництву держави.

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Автор: Леся Лещенко