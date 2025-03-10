Про необхідность розробки модуля УМПК підвищеної дальності в РФ говорили протягом кількох місяців.

Росіяни почали використовувати нові авіаційні бомби УМПК-ПД ("‎підвищеної дальності"‎). Відповідне фото опублікували російські пабліки.

Як можна припустити з фото, модулі підвищеної дальності встановлюють на радянські 500-кілограмові авіаційні бомби вільного падіння ФАБ-500М62.

В якості носія традиційно виступає фронтовий бомбардувальник Су-34, хоча не можна виключати, щоб під бомби з УМПК-ПД адаптують й інші літаки Повітряно-космічних сил РФ.

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За повідомленням профільних російських ресурсів, про розробку УМПК підвищеної дальності експерти говорять протягом останніх місяців.

Необхідність у ньому викликана тим, що Україна підтягнула до переднього краю значні сили ППО, які ускладнюють роботу російських льотчиків. Також варто нагадати, що деякі фахівці кажуть про зниження точності УМПК через роботу українських систем РЕБ.

Модуль УМПК - довідка

Базовий Уніфікований модуль планування та корекції (УМПК) являє собою аеродинамічний комплект, який приєднують до вільнопадаючих бомб, перетворюючи їх на керовані.

УМПК - відносно проста і дешева конструкція, яка має два крила, що розкриваються у польоті. На думку фахівців, ціна авіабомб з УМПК не перевищує кілька десятків тисяч доларів за одиницю. Дальність боєприпасу може складати близько 60 км.

Нагадаємо, в минулому році росіяни показали "таємничу" авіабомбу УМПБ Д-30СН, підвішену під Су-34. Вона має значно більшу дальність дії, ніж звичайні бомби з УМПК.

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