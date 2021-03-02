Зокрема, на Т-72 встановлено більш потужний двигун у 840 кінських сил, удосконалено ходову частину гусеницями від танку Т-80, покращено прилади нічного бачення сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління.

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" (ДП "КБТЗ") передало українським військовим п’ять відремонтованих танків Т-72.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", капітальний ремонт першої партії танків виконаний у рамках державного оборонного замовлення - це доробки, покликані покращити бойові й технічні характеристики машин.

Зазначається, що на Т-72 встановлено більш потужний двигун у 840 кінських сил, удосконалено ходову частину гусеницями від танку Т-80, покращено прилади нічного бачення сучасними електронно-оптичними перетворювачами третього покоління. Крім того, танки оснащені комплексом динамічного захисту та оновленою системою протипожежного обладнання.

"Однією з головних особливостей Т-72 є можливість ведення вогню високоточними керованими ракетами "Комбат" виробництва КБ "Луч" із прицільною дальністю 4 км. При цьому "Комбат" пробиває броню завтовшки у 750 мм та повністю ігнорує динамічний захист противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, танки оснащені комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи. Це дає змогу підтримувати зв’язок із піхотними підрозділами для посилення взаємодії на полі бою.

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Автор: Тамара Отовська