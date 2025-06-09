Повідомляється, що фотографію зроблено на заводі Chengdu Aircraft Corporation у Ченду.

У китайських соцмережах опублікували найбільш детальну на сьогодні фотографію тактичного літака нового покоління Chengdu J-36. На неї звернув увагу портал The War Zone.

Повідомляється, що фотографію зроблено на заводі Chengdu Aircraft Corporation у Ченду.

Якщо це реальний знімок, а не "‎творчість"‎ ШІ, то він остаточно знімає питання про те, чи має J-36 двомісну компоновку з розташування членів екіпажу пліч-о-пліч (це, вочевидь, дійсно так). Щось подібне можна бачити на американському F-111 та російському Су-34.

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Серед іншого на фотографії можна бачити відкриті внутрішні відсіки для озброєння. Можна припустити, що в центральному будуть знаходитись ракети класу "повітря – поверхня" великої дальності.

Точний арсенал літака наразі невідомий, проте, можна припустити, щось він також нестиме ракети класу "повітря – повітря" для захисту від ворожих літаків. На одному з анімаційних роликів J-36 збиває повітряні цілі лазером.

Загалом розміри машини дають підстави вважати, що J-36 є тактичним бомбардувальником (або важким винищувачем-бомбардувальником) і буде спеціалізуватись на ураженні цілей на морі і на землі.

Головною ж особливістю літака буде малопомітність, яка зробить його виявлення вкрай проблематичним.

Нові бойові літаки КНР

Chengdu J-36 – не єдина китайська новинка зі світу бойової авіації. Не менш цікавим є літак-"невидимка", який отримав умовне позначення J-50 або J-XDS. Його вважають винищувачем шостого покоління.

Вочевидь, J-50 значно менший за розмірами, ніж J-36 та має два двигуна (а не три, як це реалізували на J-36). На думку деяких фахівців, двигуни J-50 будуть мати змінний вектор тяги.

На одному з фото можна бачити конструкцію шасі літака, а також повітрозабірники та сопла двигунів. Передбачається, що він буде пілотованим.

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