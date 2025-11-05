Історична угода про оборону: британці та німці поспішають створити нову ракету

Велика Британія та Німеччина пришвидшать розробку ракети дальністю 2 тисячі кілометрів.

У Великій Британії прискорили роботу над спільною британсько-німецькою ракетою дальнього радіуса дії. Як пише військовий портал Мілітарний, це підтвердив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Гілі назвав проєкт одним із ключових напрямів у межах оборонної угоди Trinity House, яку вважають історичною для посилення оборони. За його словами, це частина масштабної програми оборонного партнерства між двома країнами. Мета ініціативи, зазначив він, полягає в посиленні європейської безпеки, зміцненні східного флангу НАТО та поглибленні співпраці в оборонній промисловості.

Видання нагадало, що згідно з оголошеною у травні угодою Trinity House Agreement, яку уклали Велика Британія та Німеччина, країни обмінюватимуться досвідом, спільно розвиватимуть технологічні програми та сучасні оборонні системи нового покоління.

Однак аналітики висловлювали сумніви щодо темпів реалізації проєкту. Автори пояснили, що після початкового оголошення з’явилося обмаль офіційної інформації.

"А нинішня заява Гілі – перше чітке підтвердження, що технічна робота над ракетою активно просувається", - йдеться у статті.

Міністр оборони підкреслив, що британсько-німецьке партнерство "позитивно впливає як на безпеку, так і на економіку", назвавши проєкт стратегічно важливим для всієї європейської оборони та промислової бази Великої Британії.

Що відомо про нову ракету

За інформацією британського Міноборони, майбутня ракета належатиме до найсучасніших розробок країни. Вона матиме дальність ураження понад 2000 кілометрів і зможе виконувати завдання стратегічного стримування у рамках НАТО. Очікується, що програма сприятиме залученню інвестицій у британський оборонний сектор і забезпечить тисячі високооплачуваних робочих місць у Великій Британії та Німеччині.

Передача ракет Storm Shadow Україні

Як писав УНІАН, нещодавно Велика Британія у таємному режимі передала Україні партію ракет Storm Shadow. вони призначені для посилення ударів по Росії на випадок, якщо взимку російська армія продовжуватиме спроби створити в Україні гуманітарну катастрофу, обстрілюючи енергосистему.

