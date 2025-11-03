Кількість переданих ракет не розкривають.

Уряд Великої Британії нещодавно таємно поставив Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжити нанесення ударів по цілях на території Росії напередодні зими. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

"Постачання ракет було здійснено для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями, протягом яких, на думку Великої Британії, Кремль може посилити атаки на українських громадян", - ідеться в статті.

При цьому конкретна кількість поставлених ракет не розкривається.

Bloomberg підкреслює, що Велика Британія та її союзники намагаються показати Володимиру Путіну, що західна підтримка України перевищить здатність російської економіки підтримувати військові зусилля.

Ракети Storm Shadow - що відомо

Storm Shadow - це високоточні керовані ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів. Українські війська вперше застосували британську далекобійну зброю по військових цілях на території Росії в листопаді минулого року.

У жовтні цього року українські військові заявили, що вразили Брянський хімічний завод за допомогою далекобійних ракет Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони.

