Туреччина створює власний 'Шахед', але з ідеями США (відео)

Розробка від STM поєднує далекобійність, штучний інтелект і можливість роботи в "рої".

У Туреччині представили новий далекобійний ударний дрон, який уже порівнюють із іранськими "Шахедами", але з більш сучасними технологіями. Розробку показала оборонна компанія STM, відома своїми дронами-камікадзе.

У короткому відео компанія не розкрила деталей і навіть не назвала апарат, обмежившись написом "далекобійний дрон, незабаром". Втім, за даними турецьких профільних ЗМІ, його дальність може сягати до 2000 км.

На відміну від класичних "Шахедів", новий дрон, ймовірно, оснащений камерою, що дозволяє або керування оператором, або автономне наведення на ціль. Такий підхід наближає його до американської розробки LUCAS від SpektreWorks, яка також має розширені можливості зв’язку та наведення.

Водночас у турецькому безпілотнику не помічено характерних елементів супутникової системи на кшталт Starlink, що може свідчити про ставку на автономність. У STM уже є досвід у цій сфері – зокрема, у дронах-камікадзе Kargu, які здатні діяти у складі "рою".

Ще на початку березня зображення цього безпілотника з’явилося в концептуальній екосистемі дронів компанії – і, як виявилося, було досить точним.

Розробка є частиною ширшої стратегії STM зі створення багатодоменної архітектури безпілотних систем. Вона передбачає, що дрони зможуть діяти автономно навіть в умовах радіоелектронної боротьби, обмінюватися даними про загрози та координувати дії в реальному часі.

Інші аналоги "Шахеда"

Як повідомляв УНІАН, у війні з Іраном США застосували свій новий ударний безпілотник, вперше розгорнувши у бойових підрозділ, оснащений системою бойової атаки LUCAS (від Low-Cost Unmanned Combat Attack System).

LUCAS, як вважається, побудований американською інженерною компанією SpektreWorks. Вірогідно, він підключається до військових мереж через Starshield - урядову версію Starlink від SpaceX. За ідеєю він схожий на іранські дрони Shahed та російські "Герань".

У Пентагоні зазначили, що США вже використовують нові ударні безпілотники LUCAS, які називають аналогами "Шахедів", для атак по Ірану. Водночас їхнє виробництво поки залишається обмеженим і вимірюється лише десятками одиниць.

Вас також можуть зацікавити новини: