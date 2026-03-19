США ефективно бʼють по Ірану копіями 'Шахедів', хоч мають їх не багато, - ЗМІ

Попри невеликі обсяги виробництва, нові дрони LUCAS вже довели ефективність у бойових умовах і можуть стати масовою зброєю найближчим часом.

Сполучені Штати вже використовують нові ударні безпілотники LUCAS, які називають аналогами "Шахедів", для атак по Ірану. Водночас їхнє виробництво поки залишається обмеженим і вимірюється лише десятками одиниць. Про це повідомляє Defense Scoop із посиланням на заступника міністра оборони США з досліджень та інженерії Еміля Майкла.

За його словами, безпілотники ще не вийшли на повномасштабне серійне виробництво, тому мова не йде про десятки тисяч одиниць. Однак навіть наявної кількості вистачило, щоб продемонструвати високу ефективність під час бойового застосування.

Що відомо про LUCAS

Дрони LUCAS були представлені лише у липні 2025 року як відносно дешевий засіб далекобійного ураження. Очікується, що їхня вартість може становити близько 55 тисяч доларів або навіть менше за одиницю.

Уже в грудні 2025 року першу ескадрилью розгорнули на Близькому Сході. Тоді ж виникли питання щодо відсутності бойової частини, однак, як свідчить практика, США змогли адаптувати безпілотники для ударів.

Попри заявлену ефективність, масштаби виробництва залишаються невеликими, що робить такі дрони менш доступними навіть порівняно з традиційними ракетами.

Водночас у Пентагоні очікують, що темпи виробництва зростатимуть, особливо на тлі триваючого конфлікту та позитивних результатів їхнього використання.

LUCAS на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, у війні з Іраном США застосували свій новий ударний безпілотник, вперше розгорнувши у бойових підрозділ, оснащений системою бойової атаки LUCAS (від Low-Cost Unmanned Combat Attack System).

LUCAS, як вважається, побудований американською інженерною компанією SpektreWorks. Вірогідно, він підключається до військових мереж через Starshield - урядову версію Starlink від SpaceX. За ідеєю він схожий на іранські дрони Shahed та російські "Герань".

