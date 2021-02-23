Під час вишколу прикордонники навчалися визначати цілі, складати картки вогню, змінювати вогневі позиції тощо.

У Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ в Оршанці успішно завершилася підготовка персоналу мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського прикордонного загону.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Читайте такожУкраїнські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО

"Навчання відбувалося за програмами підготовки обчислювачів, розвідників та мінометних розрахунків. Під час вишколу прикордонники навчалися визначати цілі, готувати дані для стрільби, складати картки вогню, змінювати вогневі позиції, наводити міномети на цілі та вражати їх", - йдеться у повідомленні.

Завершальним етапом підготовки стали практичні стрільби з виконанням різноманітних вогневих завдань. Мінометники вражали нерухомі спостережні й неспостережні цілі напівпрямим наведенням та із закритих вогневих позицій.

Також на сайті ДСПУ опубліковано відео з навчань.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Наталя Нічишина