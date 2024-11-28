Масовий випуск безпілотників почнеться у першій половині наступного року.

У Фінляндії створять підприємство з виробництва безпілотників, яке покриватиме потреби в дронах України та Євросоюзу.

Як повідомляє прес-служба компанії Summa Defence, основною метою нового підприємства є розширення виробничих потужностей для дронів, які використовуються на фронті в Україні, та запуск серійного виробництва БПЛА у Європі. Очікується що масовий випуск безпілотників почнеться у першій половині наступного року.

"Попит на безпілотні технології та виробничі можливості високий. Дрони постачатимуть не тільки в Україну, а й у країни Європейського союзу і НАТО. Вони стануть важливим елементом цивільних, оборонних і охоронних систем", - наголосив генеральний директор Summa Defence Ltd Юссі Холопайнен.

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Для реалізації проєкту Summa Defence створює дочірню компанію Summa Drones Ltd. Вона очолюватиме спільне підприємство з українськими партнерами - компаніями Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development. Вони вироблятимуть всі види дронів - повітряні, наземні та морські.

У Фінляндії розглядають створення цього заводу як стратегічну інвестицію, яка спрямована на зміцнення надійності поставок дронів як в Україні, так і у світі.

"Дрони вже довели свою стратегічну значимість в Україні, відіграючи ключову роль у захисті критичної інфраструктури, а також у рятувальних операціях. Нове виробництво підвищить стійкість ланцюжків поставок", - додав Холопайнен.

Виробництва зброї в Україні

К першому півріччі 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

У жовтні The Washington Post писав, що Європейський Союз не може виробляти всю необхідну ЗСУ зброю та боєприпаси, а тому переходить до інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

Раніше УНІАН повідомляв, що європейські союзники змінюють підхід в озброєнні України, щоб забезпечити достатньою кількістю ресурсів Сили оборони. Так, партнери переходять до фінансування українських держконтрактів з українськими виробниками, які мають проблеми з грошима.

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