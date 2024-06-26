Атомний підводний човен "Іркутськ" упродовж багатьох років проходив модернізацію.

Атомний підводний човен "Іркутськ" покращеного проєкту 949АМ вийшов на заводські ходові випробування після модернізації.

Про це повідомило пропагандистське ТАСС з посиланням на джерело в кораблебудуванні. "Ремонт та модернізація АПЧ "Іркутськ" на заводі "Зірка" в Примор'ї практично завершено. Човен вийшов на заводські ходові випробування", - приводить видання його слова.

Передбачається, що під час держвипробувань субмарина виконає пуски гіперзвукової ракети "Циркон" із надводного та підводного положення. Цікаво, що "Іркутськ" належав до того ж проєкту (тобто, 949A "Антей"), до якого належав К-141 "Курськ", який затонув в Баренцовому морі 12 серпня 2000 року разом зі 118 членами екіпажу.

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Причому "Іркутськ" спустили на воду раніше за "Курськ": це сталося ще у далекому 1987 році (К-141 спустили на воду у 1994-му). Тобто фактично мова йде про дуже старий корабель.

У лютому 2024 року "Іркутськ", який на той момент проходив модернізацію на заводі "Зірка", спустили на воду після багатьох років робіт. Як було заявлено, модернізована АПЛ проєкту 949АМ зможе нести понад 30 крилатих ракет, у тому числі "Калібри", "Онікси" та гіперзвукові "Циркони".

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Раніше біля Куби "засвітилась" новітня російська субмарина, яка роками хвилює НАТО. Мова йде про атомний підводний човен "Казань", здатний нести крилаті ракети.

Також нещодавно повідомлялось, що Росія тримає свої субмарини у пункті базування в Чорному морі у напівзануреному стані, щоб захистити їх від українських атак.

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