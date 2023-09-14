Крейсер має отримати 80 вертикальних пускових установок під ракети "Калібр", "Онікс" та "Циркон", але є нюанс щодо їхнього фізичного пуску.

РФ витратила 5 млрд доларів на ремонт корабля "Адмирал Нахимов", анонсованого як фрегат, здатний на пуски десятків ракет "Калібр", "Онікс" та "Цирконів", але його реактор навіть ще не перевірила.

Як повідомляє Defense Express, пропагандисти РФ заявили, що у листопаді 2023 року кораблебудівне підприємство "Севмаш" хоче провести фізичний пуск двох реакторних силових установках на атомному крейсері "Адмирал Нахимов" проекту 11442М, котрий тривалий час проходить ремонт на цій корабельні. Агресор запевняє, що факт фізичного пуску реакторів на крейсері означатиме початок повномасштабних випробувань, які дозволять зокрема "зробити висновок щодо функціональності всієї ядерної енергетичної установки".

Тобто, росіяни під час цих випробувань перевірять, чи взагалі на цьому кораблі можна запустити реактор та вивести його у море. Вже потім можна буде планувати ймовірний ввід у стрій "Адмирала Нахимова" як флагмана Північного флоту замість крейсера "Петр Великий", який має йти на металобрухт.

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Defense Express зазначає, що станом на серпень 2023 року ті ж пропагандистські видання фіксували, що на перманентний ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов", що триває ще з 1997 року, вже витрачено понад 200 млрд рублів. Це приблизно 5 мільярдів доларів.

"Для порівняння - для США дешевше обійшлась навіть побудова революційного есмінця USS Zumwalt, котрий коштував "усього" 4,4 мільярда доларів, а новий есмінець класу Arleigh Burke може коштувати взагалі у 2-3 рази дешевше, аніж росіяни уже витратили на ремонт та модернізацію "Адмирала Нахимова", - йдеться у повідомленні.

Також йдеться, що раніше пропагандисти держави-агресора заявляли: цей атомний крейсер в результаті ремонту та модернізації має отримати 80 вертикальних пускових установок під ракети "Калібр" та "Онікс", а також під гіперзвукові "Циркони". Однак, насправді виявилось, що самі росіяни ще не впевнені, чи можна буде на цьому крейсері запустити реактори та вивести його хоча б на ходові випробування.

Фрегати "Адмірали" РФ мають важку історичну долю на морі

Треба зазначити, що існувало вже кілька кораблів з назвою "Адмірал Нахімов", яких спіткала гірка доля. Перший з такою назвою загинув 15 травня 1905 року у водах Цусімської протоки. Інший крейсер "Адмірал Нахімов", перейменований на "Червону Україну", загинув 12 листопада 1941 року від влучення німецьких авіабомб біля Графської пристані Севастополя.

За деякими даними, ще один "Адмірал Нахімов" - легкий крейсер Чорноморського флоту - був учасником "випробувань" ядерного вибуху у 1961 році, після чого його знищили за вказівкою "зверху" під час випробувань нової зброї - протикорабельних ракет.

Черговий "Адмірал" - великий протичовновий корабель - загинув на мілководді Бомбейської банки, внаслідок чого він був оброблений на метал в Індії.

Ще один корабель (колишній "Берлін") під час Другої світової війни був плавучим шпиталем, а після неї кілька разів підривався на мінах. Потім він використовуюся як пасажирський лайнер, та 31 серпня 1986 року зазнав аварії (зіткнувся з іншім судном) в 15 км від Новоросійська та 4 км від берега. Тоді загинули понад 400 людей.

Нагадаємо, наразі РФ час від часу використовує для погроз на морі ще один корабель "Адмірал". Йдеться про фрегат "Адмірал Ессен", який показався у Чорному морі для обстрілів України 5 вересня.

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