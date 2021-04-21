Велика Британія розширить навчально-тренувальну операцію «Orbital» для підготовки українських військових.
Як повідомляється на офіційному сайті Збройних сил України, 19-20 квітня в рамках візиту головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака до Великої Британії відбулася зустріч з начальником штабу оборони Великої Британії генералом сером Ніколасом Картером.
Читайте такожВМС України провели спільні українсько-румунські навчання в Чорному морі
Вони обговорили питання розвитку військового співробітництва між ЗС України та Великої Британії, зокрема, досягнуто домовленості про розширення навчально-тренувальної операції «Orbital» до місії з обміну досвідом та підписано відповідну технічну угоду. «Це створює додаткові можливості для розвитку Збройних Сил України, передусім у підготовці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Сил спеціальних операцій», - йдеться у повідомленні.
Картер наголосив, що в рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовці ЗС Великої Британії підготували понад 20 тис. військовослужбовців Збройних Сил України. «Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-Морських Сил Збройних Сил України та підтримує оборонну реформу в Україні», – зазначив начальник штабу оборони Великої Британії.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Посол про стягування військ РФ до кордону України: або вступ до НАТО, або ядерний статус
- Politico: США скасували відправку есмінців у Чорне море через загрозу ескалації з боку РФ
- Forbes: ВПС України буде важко перейти на американські літаки F-15
- У Балтійському морі починаються навчання НАТО
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram