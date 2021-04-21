В рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовці ЗС Великої Британії підготували понад 20 тис. військовослужбовців ЗСУ.

Велика Британія розширить навчально-тренувальну операцію «Orbital» для підготовки українських військових.

Як повідомляється на офіційному сайті Збройних сил України, 19-20 квітня в рамках візиту головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака до Великої Британії відбулася зустріч з начальником штабу оборони Великої Британії генералом сером Ніколасом Картером.

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Вони обговорили питання розвитку військового співробітництва між ЗС України та Великої Британії, зокрема, досягнуто домовленості про розширення навчально-тренувальної операції «Orbital» до місії з обміну досвідом та підписано відповідну технічну угоду. «Це створює додаткові можливості для розвитку Збройних Сил України, передусім у підготовці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Сил спеціальних операцій», - йдеться у повідомленні.

Картер наголосив, що в рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовці ЗС Великої Британії підготували понад 20 тис. військовослужбовців Збройних Сил України. «Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-Морських Сил Збройних Сил України та підтримує оборонну реформу в Україні», – зазначив начальник штабу оборони Великої Британії.

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Автор: Денис Прядко