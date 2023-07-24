Резніков сподівається, що цей тип боєприпасів буде ефективнішим, ніж звичайні снаряди.

Україна поділиться з США звітом про застосування касетних боєприпасів, підтвердив у коментарі CNN міністр оборони Олексій Резніков. Раніше Вашингтон неодноразово підкреслював, що забороняє використовувати кластерні боєприпаси по території Росії, в Києві тоді з цією умовою погодилися.

У розмові з журналістами Резніков сказав, що очікує звіт, який потім передасть Пентагону "ймовірно в понеділок або вівторок", тобто 24 або 25 липня.

"Ми повідомимо про наслідки цього застосування (касетних боєприпасів), тому я думаю, що наступного тижня у мене буде перший звіт, і я поділюся цим звітом зі своїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони будуть ефективніші, ніж звичайні боєприпаси", - заявив Резніков.

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Касетні снаряди - головне

Після багатомісячних дискусій у Білому домі США таки погодили відправку Україні касетних боєприпасів, про що Київ офіційно почав просити ще навесні 2023 року.

Однак рішення критикували правозахисні організації, оскільки цей тип снарядів заборонений у багатьох країнах світу через високі ризики для цивільного населення. На що український президент Володимир Зеленський відповів, що вважає "справедливою" відповідь касетними боєприпасами по окупантах, які неодноразово тероризували цим озброєнням українське цивільне населення.

Крім того, Україна також підтвердила, що згодна використовувати кластерні боєприпаси тільки в зоні бойових дій на окупованих територіях і тільки по російських військах.

Нещодавно стало відомо про перші бойові застосування касетних снарядів на фронті. Безліч новин про загиблих топ-окупантів і "воєнкорів" опосередковано підтверджує, що свою угоду Україна виконує.

Передача касетних снарядів була насамперед продиктована потребою ЗСУ в артилерійських снарядах, дефіцит запасу яких зараз відчувають і США, і Європа.

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