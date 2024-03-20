За словами Федорова, масштабування виробництва потребує збільшення фінансування.

Україна може виробляти 2 мільйони дронів на рік, що вдвічі перевищує існуючий рівень виробництва, за умови додаткової фінансової підтримки з боку США, інших західних урядів та приватних осіб. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю The Guardian.

За його словами, український уряд "укладає контракти набагато менше, ніж наші виробники здатні", оскільки не має достатньо коштів.

Також Федоров, який відповідає за виробництво безпілотників, заявив, що Україна знаходиться на шляху до виробництва "понад мільйона" дронів у 2024 році, що перевищить цільовий показник у 1 мільйон, встановлений президентом Володимиром Зеленським наприкінці минулого року, але може зробити ще більше.

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"Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів безпілотників", – сказав він, стверджуючи, що є потенціал для подальшого збільшення виробництва всіх типів безпілотників.

За словами міністра, у сфері безпілотників працює понад 200 українських компаній, які виробляють широкий спектр безпілотних авіаційних систем. З систем, що використовуються на полі бою, "понад 90% цих безпілотників виробляються в Україні".

В результаті Україна стала майже самодостатньою у складанні безпілотників, за винятком комерційних квадрокоптерів для розвідки. Однак, за словами міністра, комплектуючі завжди доводиться закуповувати на міжнародному рівні.

Безпосередньою проблемою у секторі безпілотників є фінансова, сказав Федоров, і він визнав, що Україна "відчуває брак фінансової допомоги" з боку США. Європа допомагає, додав він. Минулого тижня Великобританія заявила, що витратить 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю щонайменше 10 000 безпілотників для українських військових.

Виробниццтво дронів

Раніше УНІАН писав, що Україна і Франція обговорюють спільне виробництво дронів і артилерії. Питання обговорили президент України Володимир Зеленський і новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Українські безпілотники можуть літати на 1000 км. Федоров заявляв, що Київ планує виготовити тисячі безпілотників дальнього радіусу дії, які зможуть долетіти до Москви та Санкт-Петербурга.

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