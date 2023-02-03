Також було розроблено проект Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки та здійснено урегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому.

Міноборони України погодило місце для будівництва центру з обслуговування турецьких БПЛА Bayraktar. Там здійснюватимуть ремонт, модернізацію безпілотників і навчання персоналу.

Про це в інтерв'ю АрміяІнформ розповів начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони Борис Закутній. Його відомство здійснює загальну організацію та координацію роботи щодо будівництва та облаштування Спільного центру.

"На цьому етапі я чітко можу говорити, що цей проект уже імплементований в українське законодавство, адже роботі передувало укладення Меморандуму про співпрацю між Міноборони та компанією BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI. І окремо, для створення сприятливих умов будівництва та облаштування Центру Верховна Рада України ухвалила Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях", - зазначив посадовець.

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За його словами, Міноборони за результатами перемовин із інвесторами та всіма зацікавленими сторонами узгодило місце розташування Центру. Крім того, було розроблено проект Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки та здійснено урегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому.

Будівництво заводу Baykar в Україні

У лютому 2023 року між урядами України та Туреччини було укладено угоду про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

У червні посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва турецьких безпілотників.

Наприкінці жовтня західні ЗМІ писали, що компанія Baykar планує завершити будівництво за два роки.

13 грудня Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між Кабміном та урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

25 січня 2023 року стало відом, що Україна готова розпочати будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

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