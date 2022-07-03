У червні Словаччина попросила Чехію допомогти з охороною повітряного простору, поки не отримає замовлені винищувачі F-16 на заміну МіГ-29.

Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29, а також радянські танки.

Про це сказав прем'єр-міністр країни Едуард Гегер, виступаючи в ефірі чеського телебачення разом із прем'єром Чехії Петером Фіалою, пише СT24.

"Але я не хочу про це говорити детально, тому що Україна також просила нас не вдаватися в подробиці", - повідомив Гегер.

Зазначається, що в червні Словаччина звернулася до Чехії із проханням про допомогу в охороні свого повітряного простору, поки Братислава не отримає замовлені винищувачі F-16. Вони мають замінити МіГ-29, що використовуються досі, та мають бути передані Україні.

Петер Фіала підтвердив, що з вересня Чехія допомагатиме Словаччині охороняти свій повітряний простір.

"Ми, безсумнівно, виконаємо прохання. Я вважаю, що це прекрасний приклад не лише оборонної співпраці, а й довіри. Ми будемо допомагати Словаччині, поки вона не матиме в своєму розпорядженні нові літаки. І ми розраховуємо на те, що нам також хтось допоможе, якщо в нас виникнуть проблеми", - сказав Фіала.

За словами Едуарда Гегера, його країна потребує допомоги чеських військових протягом близько року.

Нагадаємо, з самого початку повномасштабної війни українська влада просила захід про підтримку бойовими літаками. Спочатку йшлося про можливість передачі радянських винищувачів МіГ-29, які перебували на озброєнні польської, словацької та болгарської армій. Однак ці плани так і не були реалізовані.

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