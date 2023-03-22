Ярослав Надь зазначив, що пропозиція вигідна для Братислави.

США запропонували Словаччині 12 нових вертольотів Bell AH-1Z Viper з дуже великою знижкою. Пропозиція пов'язана з бажанням Братислави передати Україні винищувачі МіГ-29.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що угода з США включає деталі, навчання і більше 500 ракет AGM-114 Hellfire II. За його словами, в рамках угоди Братислава заплатить 340 мільйонів доларів протягом трьох-чотирьох років за пакет вартістю понад 1 мільярд доларів, а решту покриють в рамках американської програми з іноземного військового фінансування.

"Дана пропозиція дуже вигідна і значно збільшить оборонний потенціал Словацької Республіки. Бойових вертольотів у нас зараз немає, так що це буде абсолютно нова боєздатність", - написав у Facebook словацький міністр.

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При цьому він вказав, що після передачі МіГів і частини системи ППО "Куб" угоду схвалять на урядовому рівні.

Винищувачі для України - що відомо

16 березня президент Польщі Андрій Дуда пообіцяв передати Україні чотири літаки МіГ-29. Наступного дня, 17 березня, Братислава пообіцяла передати Києву 13 таких винищувачів.

При цьому спікер ПС ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що радянські винищувачі допоможуть посилити оборону України, але не убезпечать від повітряного терору РФ. Пізніше він висловив думку, що передача МіГ-29 Україні може підштовхнути союзників забезпечити винищувачі F-16.

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