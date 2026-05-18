Американський флот отримав останній корабель 'провального' проєкту

Кораблі прибережної зони типу Freedom деякі фахівці вважають одним із найбільших провалів сучасних американських ВМС.

Військово-морські сили США офіційно ввели в експлуатацію останній прибережний бойовий корабель класу Freedom – USS Cleveland (LCS 31). Про це повідомляється в офіційному пресрелізі ВМС США.

Корабель отримав назву на честь міста Клівленд у штаті Огайо. Це вже четвертий корабель у складі ВМС США, який носить таке ім’я.

Прибережний бойовий корабель USS Cleveland був замовлений 15 січня 2019 року. Закладка корабля відбулася 16 червня 2021 року на верфі Marinette Marine. На воду його спустили 15 квітня 2023 року.

За даними порталу "Мілітарний", після введення USS Cleveland до складу флоту у строю залишаються 11 прибережних бойових кораблів класу Freedom. Найстарішим серед них є USS Fort Worth, який був прийнятий на озброєння ВМС США у вересні 2012 року.

Кораблі класу Freedom – довідка УНІАН

Кораблі прибережної зони класу Freedom створювалися для операцій у прибережних водах, протидії малим надводним цілям, підводним човнам і морським мінам.

Проєкт задумувався як багатофункціональна швидкісна платформа. Повна водотоннажність корабля становить близько 3,5 тис. тонн. Його довжина сягає приблизно 115 метрів, а ширина перевищує 17 метрів.

Попри амбітні плани, проєкт виявився дуже проблемним.

Кораблі прибережної зони класу Freedom стикнулися з низкою проблем із двигунами та силовими установками загалом. Так, у грудні 2015 року USS Milwaukee вийшов із ладу в Атлантичному океані та був змушений повертатися до порту на буксирі.

Окрім проблем з надійністю обладнання існують й інші. Freedom критикують за слабку броню та захист, занадто дороге утримання, а також провальну ідею змінювати модулі оснащення залежно від завдань.

Озброєння базової конфігурації корабля складається з 57-мм автоматичної артилерійської установки Mk 110, зенітного ракетного комплексу RAM для ближньої самооборони, великокаліберних кулеметів, а також автоматичних гармат малого калібру.

Кораблі оснащені ангаром і польотною палубою, що дозволяє розміщувати вертольоти MH-60 та безпілотні літальні апарати.

