В навчаннях візьмуть участь представники держав НАТО.

В українсько-британських навчаннях "Козак Мейс - 2021" (Cossack Mace-2021) візьмуть участь представники не менше 5 держав-членів НАТО.

Як повідомляє в Facebook Служба по зв'язках з громадськістю командування "Схід" Збройних сил України, на Миколаївщині завершилася головна конференція з планування українсько-британських командно-штабних навчань із залученням військ "Козак Мейс - 2021", яке відбудеться через кілька місяців.

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Як зазначив головуючий на конференції начальник відділу багатонаціональних навчань Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Негоденко, під час тижневого планування всі основні завдання були успішно виконані.

Зокрема, здійснено рекогносцировку місцевості, детально опрацьовано сценарії навчань та механізми взаємодії штабів і підрозділів Збройних сил України та країн-учасниць.

Загалом у "Козак Мейс - 2021", до проведення якого планується залучити представників не менше 5 держав-членів НАТО та учасників програми "Партнерство заради миру", візьмуть участь понад 1 тис. військовослужбовців.

Оперативно-стратегічний фон навчання враховує ймовірний характер розвитку військово-політичної обстановки навколо України. Згідно зі сценарієм навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади залучаються до відбиття масштабного наступу Збройних сил умовної країни-агресора.

Зокрема, будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом в наступ з метою відновлення державного кордону і територіальної цілісності держави, що зазнала агресії з боку однієї з вороже налаштованих країн-сусідів.

Ще одним важливим завданням цього міжнародного навчання є подальше удосконалення можливостей міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів забезпечувати проведення масштабних міжнародних навчань, які є головним і ефективним інструментом подальшого посилення сумісності Збройних сил України та армій країн-членів НАТО.

Що цьому передувало

8 лютого президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну у 2021 році для участі в міжнародних військових навчаннях.

Цього року в Україні пройдуть українсько-американські навчання "Репід Трайдент - 2021", "Сі Бриз - 2021", українсько-британські навчання "Козак Мейс - 2021","Ворієр Вотчер - 2021", українсько-румунські навчання "Ріверайна - 2021", українсько-польські навчання "Три Меча - 2021" та "Сільвер Сейбер - 2021".

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Автор: Вікторія Токарєва