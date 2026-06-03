РФ запускає в небо лише чотири А-50У: чому це важливо для майбутніх Gripen в Україні

Росія може одночасно використовувати лише обмежену кількість А-50У, що послаблює можливості її авіації.

Російські Повітряно-космічні сили мають у строю не більше чотирьох літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50У, що суттєво обмежує можливості РФ з контролю повітряного простору та наведення винищувачів. Така ситуація може стати важливим фактором у разі отримання Україною шведських винищувачів JAS 39 Gripen, пише Defense Express.

За даними російських джерел, модернізований літак А-50У з бортовим номером "47 червоний" повернувся після ремонту, який проходив на підприємстві в Таганрозі. Саме цей борт був першим А-50, модернізованим до версії А-50У ще у 2011 році.

Втім, навіть після його повернення російські аналітики визнають, що в "періодичній експлуатації" перебувають лише чотири літаки такого типу.

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Літаки А-50У виконують роль повітряних радарів і забезпечують виявлення цілей на великій відстані. Саме вони допомагають російським винищувачам, зокрема Су-35С та МіГ-31БМ, отримувати цілевказання для застосування далекобійних ракет Р-37М.

Чим менше таких літаків може підняти Росія в повітря, тим гіршими стають її можливості контролювати ситуацію в небі та супроводжувати власну авіацію.

Втрати А-50 Росії за час війни

Загалом РФ отримала вісім модернізованих А-50У, однак щонайменше три з них були втрачені.

Серед найбільш відомих епізодів:

у лютому 2023 року літак А-50У був пошкоджений на аеродромі Мачулищі в Білорусі внаслідок атаки дронів;

у січні 2024 року ще один А-50У був збитий над Азовським морем;

у лютому 2024 року третій літак такого типу був знищений над Краснодарським краєм РФ.

Навіть за російськими оцінками, у строю залишилося максимум п'ять літаків А-50У, з яких реально виконувати польоти можуть лише чотири.

Яке значення це має для України

На думку аналітиків, скорочення кількості російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення відкриває додаткові можливості для української авіації.

Особливо це актуально у контексті потенційного отримання Україною винищувачів Gripen, які можуть використовувати далекобійні ракети класу "повітря – повітря" Meteor.

У перспективі такі літаки могли б ефективніше протидіяти російським винищувачам супроводу та відтісняти від лінії фронту бомбардувальники Су-34, які активно застосовують керовані авіабомби по українських позиціях.

Військова авіація РФ - головні новини

Нагадаємо, минулого місяця "Об'єднана авіабудівна корпорація" передала армії РФ нову партію винищувачів Су-35С.

Це не перша партія Су-35С, яку російські війська отримали у 2026 році. Про передачу цих літаків також повідомлялося й у квітні. Кількість бойових машин не уточнюється.

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