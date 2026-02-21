Посланець США розкритикував європейський план з переозброєння: до чого тут Україна

Пуздер заявив, що майбутні правила будуть "прямим порушенням" умов і духу торговельної угоди, укладеної США і ЄС минулого року.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа в Європейському союзі засудив майбутній план "Зроблено в Європі".

Ендрю Пуздер попередив в інтерв'ю Bloomberg, що він може завдати шкоди оборонним зусиллям союзників і послабити здатність України протистояти Росії. За його словами, прийняття пропонованих правил "було б серйозною помилкою".

Відзначається, що втручання США в програму "Зроблено в Європі" посилює протидію з боку Великої Британії, яка лобіює такі країни, як Німеччина, Італія та Нідерланди, щоб протистояти пунктам, що виключають Велику Британію з участі в державних закупівлях.

Відео дня

Пуздер заявив, що майбутні правила будуть "прямим порушенням" умов і духу торговельної угоди, укладеної США і ЄС минулого року.

"Ми домовилися не мати подібних преференцій між нашими двома країнами", - сказав він.

Посланець попередив, що пропоновані правила будуть "реальною загрозою для нашої оборонно-промислової бази".

"У ЄС і США дуже різнорідна оборонно-промислова база", - сказав він, зазначивши, що багато компаній, які виробляють зброю для союзників по НАТО і України, "мають виробничі потужності як в Європі, так і в Сполучених Штатах".

Пуздер також розкритикував ЄС за його недавню програму оборонних кредитів у розмірі 150 мільярдів євро, відому як SAFE. Ця ініціатива надає пріоритет закупівлям всередині країни, але відкрита для країн, що не входять до ЄС, за певних умов.

"Включення формулювань про європейські преференції може бути дуже небезпечним, оскільки послаблює наші спільні зусилля в галузі оборони", - сказав він.

Європа перешкоджає власному зростанню такими правилами, стверджував Пуздер:

"Ви можете позбавити себе можливостей для спільної роботи над технологіями або дослідженнями, які насправді можуть завдати шкоди європейській економіці".

За його словами, він хотів би бачити "політику, що сприяє економічному зростанню в Європейському союзі".

США як і раніше прихильні європейській безпеці, заявив Пуздер, наполягаючи на тому, що американський ядерний парасолька, який довгий час захищав континент, залишиться. Він спростував чутки про те, що Європа може створити свій власний ядерний парасолька з французького атомного арсеналу.

"Він нікуди не дінеться. І якщо він кудись і дінеться, то Європа не зможе його замінити", - пояснив посланець.

Переозброєння Європи

Високопоставлені чиновники з міністерства оборони Німеччини пообіцяли направити більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо витрачання величезного військового бюджету країни.

Вас також можуть зацікавити новини: