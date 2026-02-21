Південна Корея може вперше приєднатися до програми НАТО з постачання зброї Україні, - Yonhap

Навіть якщо країна вирішить приєднатися до PURL, внесок Сеула може обмежитися закупівлею нелетальної зброї.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що розглядає різні заходи підтримки України у війні з Росією. Про це пише Yonhap.

Зазначається, що перебуває на розгляді питання про приєднання до ініціативи щодо постачання в країну, яка постраждала від війни, американської зброї.

"Уряд продовжує консультуватися з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо різних заходів підтримки України", - заявив представник міністерства закордонних справ.

За словами дипломатичного джерела, серед розглянутих заходів підтримки - ініціатива НАТО щодо закупівлі американської зброї для України, відома як "Список пріоритетних потреб України" (PURL).

Важливо, що навіть якщо Південна Корея вирішить приєднатися до PURL, внесок Сеула може обмежитися закупівлею нелетальної зброї.

Видання нагадує, що Австралія і Нова Зеландія, які не є членами НАТО, брали участь у PURL. Японія, яка також не входить до НАТО, повинна оголосити про свій намір брати участь у цій ініціативі, повідомляє японське агентство Kyodo News. У повідомленні також йдеться, що обладнання, яке закуповується за підтримки Японії, буде обмежене нелетальними засобами, такими як транспортні засоби та радіолокаційні системи.

Південна Корея надає Україні тільки нелетальну та іншу гуманітарну допомогу з початку війни з Росією в 2022 році.

Раніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розповів, що Україна сьогодні отримує значно більше військової допомоги від західних союзників, ніж у перші місяці та роки війни, проте є й деякі важливі проблеми.

