Україна може погодитися на територіальні поступки в обмін на швидкий вступ до ЄС, - Welt

У Брюсселі не очікують членства України в наступному році і називають більш ймовірними терміни 2028-2030 років.

Україна може піти на територіальні поступки в рамках можливого мирного врегулювання в обмін на перспективу прискореного вступу до Євросоюзу в найближчі роки. Про це пише Die Welt.

На думку єврочиновників, США як посередники в ході мирних переговорів домагаються реалізації сценарію, за яким Київ повинен отримати членство в ЄС і гарантії безпеки в обмін на те, що РФ "значною мірою" візьме під свій контроль Донбас.

Дипломати в Брюсселі розповіли, що президенту Володимиру Зеленському "потрібен реальний козир", якщо він хоче домогтися підтримки населення з питання територіальних поступок Росії. Тому ЄС може погодитися на прискорений процес вступу України до Євросоюзу.

Відзначається, що в обговорюваному мирному плані в якості дати вступу України до ЄС фігурує 2027 рік. При цьому джерела в Брюсселі не очікують членства України в наступному році і називають більш ймовірними терміни 2028-2030 років.

"Територіальна втрата в обмін на членство в ЄС і гарантії безпеки - схоже, це формула Трампа для вирішення війни в Україні. Але чи зможуть європейці з цим погодитися?", - йдеться в статті.

Дипломати в Брюсселі заявили, що зрозуміло, що Зеленському "потрібна справжня угода", якщо він хоче домогтися територіальних поступок Росії серед українського населення.

Стверджується, що таким чином, ЄС, можливо, готовий погодитися на якнайшвидше вступ України. Там додали:

"Але всім відомо, що такий крок неможливий в рамках упорядкованого процесу вступу. Часу просто недостатньо, і Київ, як і раніше, знаходиться в світлових роках від повноцінного вступу в рамках існуючих процедур розширення в багатьох областях, таких як корупція і верховенство права".

Територіальні поступки України - що каже Зеленський

Раніше Зеленський заявив, що і американці, і росіяни кажуть: якщо Київ хоче, щоб війна закінчилася завтра, то ЗСУ повинні вивести війська з Донбасу.

За його словами, українські сили мають успіхи у визволенні територій на південних напрямках фронту.

