Учені виявили, що рослини у стресі кричать, а комахи це чують: що це означає для аграріїв

Якщо ви думаєте, що рослини мовчать, час змінити це уявлення. Нове дослідження з Ізраїлю показало, що рослини у стресі випромінюють ультразвукові сигнали тривоги, а комахи починають налаштовуватися на цей прихований канал зв’язку. Для сільського господарства й екології це відкриття може стати потужним джерелом інформації, пише ECONews.

У дослідженні Тель-Авівського університету, опублікованому в журналі American Friends of Tel Aviv University, самки молі уникали томатів, які страждали від зневоднення і відповідно "звучали". Команда записала ультразвукові "клацання" рослин, а потім відтворила ці звуки поруч зі здоровими помідорами.

Маючи вибір, метелики для відкладання яєць обирали "тихі" рослини. Учені трактують таку поведінку як спробу дати личинкам більше шансів на виживання. Також науковці називають це першим чітким доказом того, що тварина реагує на звуки, які продукує рослина.

Помідори "клацають" від стресу

Нове дослідження показало, що рослини випромінюють сплески ультразвуку, коли перебувають у стресі. Коли томати чи інші культури обрізають, позбавляють води або завдають їм іншої шкоди, вони видають короткі високочастотні звуки, яких людина не чує, але вони потрапляють у діапазон сприйняття кажанів і багатьох комах.

Дослідники стверджують: те, що самки молі стабільно обирали "тихі" рослини, а не ті, що "скаржилися", свідчить, що комахи сприймають акустичну інформацію і перетворюють її на практичне рішення - куди "інвестувати" своє потомство.

Новий інструмент для екологічного землеробства

Зазначається, що для сільського господарства ідея, що рослини постійно "транслюють" свій стан, - це дуже важливо. Попередні роботи показали, що мікрофони та штучний інтелект можуть виявляти і класифікувати звуки рослин, пов’язані з нестачею води або фізичними ушкодженнями, ще до появи видимих ознак стресу.

"Фермери могли б використовувати такі ранні сигнали, щоб точніше налаштовувати зрошення замість надмірного поливу "про всяк випадок", що особливо важливо, коли кожна крапля води й кожен рахунок за електроенергію мають значення", - пише видання.

З цього дослідження випливає ще один висновок: якщо комахи уникають акустичного профілю рослин у стресі, тоді звук може стати інструментом впливу на поведінку шкідників. За словами учених, відкриття може сприяти новим підходам до захисту врожаю на основі звуку - поряд із уже наявними методами, такими як управління середовищем існування та цільове обприскування.

Багато експертів вважають це ще одним способом зменшити масове використання пестицидів і водночас зберегти стабільну врожайність.

Раніше УНІАН розповідав, що рослини використовують мелатонін як "секретну зброю" - для росту і підтримки добового ритму. Також цей гормон допомагає рослинам справлятися зі стресом, викликаним спекою, холодом або бідним ґрунтом. Крім того, вчені виявили тісний зв'язок між мелатоніном рослин і ґрунтовими мікробами. Деякі мікроби виробляють мелатонін навколо коренів рослин, що допомагає їм залишатися здоровими.

