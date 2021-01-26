Аналітики очікують, що в 2021 році зростання світових витрат на оборону сповільниться через економічні наслідки пандемії COVID-19.

Світові витрати на оборону зростають сьомий рік поспіль і в 2020 році досягли $1,93 трлн.

Це на 1,9% більше, ніж у 2019 році, повідомляє НВ із посиланням на інформаційно-аналітичний центр Jane's.

За групами країн найбільша частка витрат у 2020 році у Північної Америки - 40%; Азіатсько-Тихоокеанський регіон - 28%; Західна Європа - 15%; Близький Схід і Північна Африка - 9%; Латинська Америка - 3%; Росія і СНД - 2%; Східна Європа - 2%; Африка на південь від Сахари - 1%.

Аналітики Jane's очікують, що в 2021 році зростання світових витрат на оборону сповільниться через економічні наслідки пандемії COVID-19.

"Всі регіони, крім Європи, АТР і Латинської Америки, імовірно, здійснять скорочення в 2021 році, і загальне зростання витрат на оборону впаде до найнижчого рівня з 2013 року", - заявив провідний аналітик Jane's Ендрю Макдональд.

Найбільшими темпами в 2020 році росли військові витрати в Західній Європі - на 5,6%, схожі показники - в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, причому в останньому очікується прискорення зростання.

"У 2010 році на Азію припадало трохи більше 20% світових військових витрат; до 2028 року ми очікуємо, що її частка зросте до 35%, обігнавши Північну Америку", - сказав Макдональд.

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У Латинській Америці оборонні витрати зростуть завдяки Бразилії, а в Східній Європі - через військову загрозу з боку РФ.

За прогнозами аналітиків, світові витрати на оборону до 2030 року зростуть до $2,23 трлн.

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Автор: УНІАН