Британці готові взяти на себе лідерство в поставках Україні нових грізних видів зброї.

Великобританія може надати Україні ракети дальнього радіусу дії, якщо вже США не хочуть передати Києву свої ракети ATACMS. Про заявили поінформовані джерела в британському уряді, коментуючи ситуацію американському каналу CNN.

Відзначається, що Вашингтон відмовляється передати далекобійні ракети, побоюючись, що ЗСУ використають їх для завдання ударів по об'єктах в глибині російської території.

"Але відповідно до більш прогресивного ставлення Лондона до військової підтримки України, деякі британські офіційні особи висловили готовність поставити системи дальнього радіусу дії", – заявили джерела, знайомі з питанням.

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Враховуючи "більш агресивну публічну" позицію Великобританії в питанні поставок зброї Україні, українські офіційні особи, за даними журналістів, попросили британців взяти на себе ініціативу при обговоренні поставок зброї в ході зустрічі в Рамштайні 20 січня.

"Вони (українці – ред.) також хочуть, щоб британські офіційні особи більш агресивно інформували союзних міністрів закордонних справ і міністрів оборони про те, що, на думку українців, є оперативними реаліями війни і що їм потрібно для перемоги в ній", – пише видання.

Питання поставки ATACMS в Україну

Україна протягом багатьох місяців закликала партнерів поставити далекобійні ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це дозволило б хоч частково виправити існуючий диспаритет з Росією, здатною завдавати ударів по всій території України.

США відмовляються передати Україні ракети ATACMS. За неофіційними даними, Вашингтон побоюється занадто нервової реакції Кремля, якщо Україна почне завдавати ударів американською зброєю по глибокому тилу Росії.

Примітно, що саме Великобританія стала першою державою НАТО, хто остаточно затвердив поставку танків західного зразка в Україну.

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