На кадрах помітні суттєві недоліки установки після удосконалення.

Росіяни вирішили похизуватися роботою своєї 152-мм колісної самохідної артилерійської установки 2С44 "Гиацинт-К". Однак, помітно, що тепер ця система поступається українській 2С22 "Богдана" та французької Caesar, пише Defense Express.

Російський науково-дослідний інститут "ЦНИИ "Буревестник" розробив та встановив власну унікальну конструкцію для модернізації цієї самохідної гаубиці.

Видання зазначає, що мова йде про використання роздільних опорних елементів. З її допомогою розробники намагалися вирівняти САУ на нерівному ґрунті за рахунок різниці розкладання опор за висотою.

На перший погляд, таке рішення може здатися логічним, проте при детальному розгляді відео помітно, що вона має серйозні недоліки. Зокрема, при розгортанні системи від’єднані опорні плити потрібно дістати та встановити, а на це витрачається додатковий час.

Аналітики наводять приклад, що "Богдана" та Caesar мають одну велику опорну плиту, яка розташована по всій ширині артилерійської установки.

За рахунок цього спрощується та пришвидшується процес підготовки до стрільби, тому це рішення таке популярне. Хоча час розгортання й не є таким критичним, коли застосовуються дрони та триває позиційна війна, але у російської конструкції є й інші недоліки.

На відео помітно, як вона трясеться під час пострілу. Ймовірно, це пов’язано з поганою стійкістю колісного шасі, або ж це вказує на недостатню площу та ефективність опорної конструкції.

Вказується, що перший прототип САУ "Богдана" теж мав проблему зі стабільністю під час пострілу, але цей нюанс було виправлено в подальшому.

Що стосується російської розробки, то, ймовірно, це буде дещо складніше, бо доведеться переробляти конструкцію.

Ще, судячи з відео, можна зробити висновок, що росіяни для виробництва колісної артилерії використовують причіпну гаубицю 2А36 "Гиацинт-Б". Це означає, що виробництво нових стволів до цих систем не розпочато.

Виробництво "Шахедів" в Росії

Як повідомляв УНІАН, в Росії розпочали роботу над створенням важкого БПЛА, який буде евакуювати важкопоранених з лінії фронту. Максимальна вантажність такого дрона заявлена 100 кг, тоді як солдати важать набагато більше. Тому, на думку експертів, це лише обмежить можливості його використання.

Також ми писали, що на заводі "Алабуга" в Росії різко пришвидшили виробництво "Шахедів". Також є докази, що на підприємтсві працюють підлітки. При чому, вони не тільки складають дрони, а й виконують будівельні роботи.

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