Зазначають, що важливо брати до уваги заяву Росії.

У Повітряних силах України прокоментували можливість застосування росіянами нової "плануючої бомби" ФАБ-1500, зазначивши, що важливо брати до уваги це озброєння.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, говорячи, зокрема, про динаміку використання ворогом авіації для нанесення тактичних ударів по території України.

"ФАБ-1500 – про цю бомбу масою півтори тони ми говорили ще з півроку тому. Але наскільки їм вдалося створити модуль управління і чи застосують її вони – поки такої інформації немає. Але роботи ведуться (росіянами – УНІАН). Тому слід і важливо брати це до уваги", - сказав Ігнат.

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Днями в російському пабліку Fighterbomber з'явилася інформація про презентацію росіянами "плануючої бомби" на базі ФАБ-1500. Писали, що нібито після декількох місяців роботи на війні проти України була вперше застосована перша УМПК ФАБ-1500 М54.

Своєю чергою експерти видання Defense Express зазначили, що ФАБ-1500 М54 -це класична радянська фугасна авіабомба в короткому корпусі з вагою бойової частини 675 кг. Сама бомба ФАБ-1500 М54 за своєю ідеологією не повинна планувати, про що прямо говорить її аеродинамічна форма, спрямована на те, щоб навпаки досягти вертикального входження в грунт. Як пояснили експерти, щоб перетворити її на плануючу, потрібна переробка самої аеродинамічної форми бомби, а це "досить нетривіальне завдання".

Росіяни стверджують, що ФАБ-1500 з УМПК має більшу дальність скидання ніж у ФАБ-250 і ФАБ-500 з аналогічним комплектом – більше 60-70 км. Експерти ж вважають, що подолання ФАБ-1500 навіть з дуже розвиненими крилами відстані у хоча б 80 км – завдання складне, особливо, якщо це буде робитися тільки за рахунок її планування. Передбачається, що носієм цієї нової бомби є літаки Су-34.

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