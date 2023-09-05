Передбачається, що носієм цієї нової бомби є літаки Су-34.

Росіяни гордо заявили, що створили плануючу бомбу на базі ФАБ-1500. Нібито після декількох місяців роботи на війні проти України була вперше застосована перша УМПК ФАБ-1500 М54.

Така інформація з'явилася в російському пабліку Fighterbomber. Експерти видання Defense Express пояснили, чи реально це зробити.

"Спочатку слід зазначити, що, за опублікованою інформацією, УМПК ворог встановлює на ФАБ-1500 М54. Це класична радянська фугасна авіабомба в короткому корпусі з вагою бойової частини 675 кг. Сама бомба ФАБ-1500 М54 за своєю ідеологією не повинна планувати, про що прямо говорить її аеродинамічна форма, спрямована на те, щоб навпаки досягти вертикального входження в грунт. Тому, очевидно, перше, що було необхідно зробити для того, щоб перетворити її на плануючу, є переробка самої аеродинамічної форми бомби. І це дійсно досить нетривіальне завдання", – йдеться в матеріалі.

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Росіяни стверджують, що ФАБ-1500 з УМПК має більшу дальність скидання ніж у ФАБ-250 і ФАБ-500 з аналогічним комплектом – більше 60-70 км. Експерти ж вважають, що подолання ФАБ-1500 навіть з дуже розвиненими крилами відстані у хоча б 80 км – завдання складне, особливо, якщо це буде робитися тільки за рахунок її планування. Крім того, самі крила повинні витримати вагу бомби, адже раніше бомби з меншою вагою неодноразово падали. Однак ескперти відзначають, що "політ "конструкторської думки" в РФ досить складно оцінити і вона цілком може бути досить монструозною конструкцією з величезним розмахом крил".

Передбачається, що носієм цієї нової бомби є літаки Су-34. Вони є фронтовими бомбардувальниками і можуть застосовувати авіабомби калібром 1500 кг. Однак не виключається, що вага підвішеного припасу може перевищити навіть дві тонни.

"Але, вочевидь, головною проблемою можуть бути габарити самої бомби з крилами і додатковим аеродинамічним обтічником. І таким чином на питання, чи дійсно в РФ змогли зробити комплект для перетворення ФАБ-1500 на плануючу бомбу, то в теорії – швидше за все так. Але чи дійсно такий виріб буде демонструвати надійність – залишається під значним питанням. Але в будь-якому випадку установка на ФАБ-1500 комплектів УМПК означає значне підвищення загрози з боку російської авіації", – резюмували фахівці.

Виробництво зброї в РФ

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що на даний момент РФ може випускати нові зразки як артсистем, так і РСЗВ, ТВС "Солнцепек" і навіть літаки. Однак її можливості в цьому питанні істотно обмежені, через що Москві простіше зняти зі зберігання стару зброю.

Раніше нардеп Єгор Чернєв, який є заступником Голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявив, що нв рік Росія може випускати близько 300 танків. При цьому агресор лише за три місяці втратив в Україні 600 одиниць.

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