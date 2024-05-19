Схвалення багатомільярдної допомоги від США додало сил Україні, яка бореться з російським вторгненням. Однак Україна - не єдина, хто отримав переваги від цієї угоди. Аналітики кажуть, що з боїв в Україні США отримують цінні відомості про недоліки деяких зі своїх найважливіших видів зброї - від засобів глушіння ракет до безпілотників і артилерії, пише Business Insider.
Електронна війна
Одна з галузей, у якій США виявили свої недоліки, - це електронна війна. Російські системи глушіння створюють серйозні проблеми для західної високоточної зброї, включно з ракетами GMLRS і артилерійськими снарядами Excalibur.
"Війна показала, що деякі американські високоточні боєприпаси не працюють в умовах жорсткої конкуренції в електромагнітному середовищі", - сказала BI Стейсі Петтіджон, військовий аналітик із Центру нової американської безпеки.
Водночас українські безпілотники також схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби, але Україна розробила технологію, що дозволяє обходити сигнали глушіння і використовувати проломи в російській системі радіоелектронної боротьби, пише BI.
Використання безпілотників на полі бою
Згідно зі звітами, Пентагон прагне поліпшити свої можливості з розгортання безпілотників для підтримки військ і знищення ворожих дронів, які, на думку військових аналітиків, будуть повсюдно присутніми на полях битв у майбутньому. Однак наразі підрозділи армії США мають у своєму розпорядженні лише кілька старих безпілотників на один підрозділ.
"Один із головних уроків цього конфлікту - демократизація зброї для точних ударів робить поле бою неймовірно смертоносним", - каже Петтіджон.
Брак зброї
Війна в Україні виявила проблеми не тільки з якістю зброї, а й зі здатністю США виробляти її в тій кількості, яка необхідна Україні.
"Найбільша проблема, яку війна в Україні виявила щодо американської зброї, полягає в тому, що Пентагон просто не закуповує достатньо боєприпасів для великомасштабного затяжного конфлікту", - каже Петтіджон.
Але водночас війна показала, що багато систем озброєнь США залишаються набагато кращими, ніж у супротивників.
"Американські системи ППО Patriot захистили українські міста від масових атак російських безпілотників і ракет. І хоча деякі з них були перехоплені, ракети дальнього радіусу дії HIMARS продовжують завдавати руйнівної шкоди далеко за лінією російського фронту. Тим часом, за повідомленнями, безпілотник Switchblade 600 став важливою зброєю для України в боротьбі з російськими артилерійськими батареями і військами", - пише BI.
Висока ціна
Однак проблема американських систем ППО полягає в тому, що ракети коштують набагато дорожче за дешеві безпілотники, які вони збивають, що ставить перед американськими військовими планувальниками ще одну проблему, з якою потрібно боротися.
"Стрільба дорогими ракетами по дешевих дронах і ракетах не є стратегією, яка дасть змогу Сполученим Штатам здобути перемогу в цих боях, що вимагають витривалості", - додала експерт.
Головний урок, за її словами, полягає в тому, що кількість має таке ж значення, як і якість.
"Збройним силам США потрібно більше артилерійських снарядів, ракет і безпілотників, ніж у них є зараз, а також промислова база, здатна розширити виробництво цих критично важливих систем", - сказала вона.
Війна в Україні - думки зарубіжних експертів
Командувач силами НАТО в Європі генерал США Крістофер Каволі назвав три важливі висновки для США і НАТО щодо війни в Україні. За його словами, треба перемагати швидко і на початку війни, щоб уникнути довгого затяжного конфлікту.
Також військовий каже, що необхідно швидко засвоювати тактичні уроки - зокрема, звертати увагу на війну в повітрі. Крім того, Каволі наголосив на важливості стосунків між військовим і цивільним командуванням.
У звіті Пентагону для Конгресу вказується, що ЗСУ показують велику винахідливість на полі бою. Зазначається, що ЗСУ показали значний професіоналізм і новаторство в застосуванні дронів для розвідки та атак, а також створюють мобільні вогневі групи для боротьби з іранськими безпілотниками, що також названо новацією.