Він сказав, що його країна не відмовляється передавати Україні ці ракети, проте на остаточне затвердження рішення потрібен час.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не відмовляється передавати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus.

В інтерв'ю Le Monde, опублікованому на сайті Міноборони Німеччини, він однак, заявив, що його країна не готова передати ці ракети зараз.

"Ні, ми не відмовляємося від крилатих ракет. Ми вивчаємо запит та його наслідки. Наприклад, необхідно взяти до уваги юридичні або технічні аспекти. Я усвідомлюю, що це вимагає часу", - заявив Пісторіус.

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Він додав, що розуміє, яку користь ракети Taurus можуть принести Україні, проте за його словами, необхідно "ретельно розглядати всі питання".

Він нагадав, що Німеччина є другим за величиною прихильником України, найбільшим в Європі і постачає безліч важливих систем озброєння, особливо для протиповітряної оборони, а також велику кількість боєприпасів.

Також він зазначив, що зобов'язання України не використовувати ці крилаті ракети за межами своєї території дуже важливе для прийняття рішення, "але це не єдиний перевірочний фактор".

Крилаті ракети Taurus для України

Питання про надання Україні німецьких крилатих ракет Taurus стоїть на порядку денному вже не один місяць. 11 вересня Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що його країна може не погодитися передати ці ракети Україні, навіть якщо США передадуть ATACMS.

На засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбулося у вівторок, 19 вересня, не обговорювали передачу Україні крилатих ракет Taurus, головним питанням була протиповітряна оборона.

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